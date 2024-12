Una excastellera de SPiSP denuncia abusos sexuales del actual presidente de la colla cuando ella era menor

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El medio digital Porta Enrere, ha destapado este viernes que una exmiembro de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha denunciado ante la entidad que el actual presidente, Frederic Arias, habría abusado sexualmente de ella ahora hace seis años, cuando ella sólo tenía 13 años. Los hechos, habrían tenido lugar durante el año 2018, cuando Arias era vocal de la junta directiva del grupo, han sido detallados en un escrito que la joven envió a la colla el pasado mes de octubre. Según defiende la víctima, Arias mantuvo conversaciones de carácter sexual con ella, le hizo tocamientos y la besó en varias ocasiones durante aquel año.

Según la denuncia destapada por Porta Enrere, Arias aprovechaba su posición dentro de la entidad para acosar a la menor, quién formaba parte del grupo de gralles del grupo. Los tocamientos y besos, «siempre por encima de la ropa», se habrían producido en diferentes espacios del grupo, como la sala de juntas, y también en el portal del edificio donde vivía la joven. La denunciante explica que intentó buscar apoyo entre sus compañeros del grupo, pero se sintió culpabilizada y excluida por el equipo de gralles, que no sólo no la apoyó sino que la presionó para que borrara los mensajes y no explicara los hechos.

La víctima, actualmente de 19 años, ha admitido a Porta Enrere que mantuvo silencio durante años por miedo a ser expulsada del grupo. No obstante finalmente decidió hablar y denunciar los hechos. Con el tiempo, contactó con Frederic Arias para exigirle una disculpa, sin embargo, según relata Porta Enrere, recibió una respuesta defensiva y agresiva.

El mismo medio, ha contactado con el acusado, Frederic Arias quién ha negado rotundamente las acusaciones, tildándolas de «falsas». El presidente de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha asegurado que no mantuvo ningún tipo de relación sexual ni hizo tocamientos a la menor, y ha afirmado que todo está en manos de sus abogados.

Según explica Porta Enrere, el grupo creó un equipo instructor para investigar los hechos, que, a finales de noviembre, concluyó que no podían actuar en este caso ya que la víctima ya no formaba parte de la entidad. Sin embargo, recomendaron a la denunciante que pusiera los hechos en conocimiento de la justicia ordinaria.

La joven, en respuesta, reiteró su denuncia al grupo, defendiendo que el protocolo de la Coordinadora de Grupos Castellers de Cataluña (CCCC) no permitiría cerrar el caso por el simple hecho de que ella ya no formara parte del grupo. En su escrito, también recalcó que lo que vivió se podría enmarcar dentro del protocolo de abuso sexual infantil, ya que los hechos sucedieron cuando ella era menor de edad.