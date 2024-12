El Plan de Accesibilidad de Tarragona se empezará a redactar en 2025, después de una década de espera

El Ayuntamiento de Tarragona iniciará la redacción del Plan de Accesibilidad el próximo año. Ha pasado una década desde que el consistorio anunció, por primera vez, su voluntad de elaborar este documento. Se ha puesto sobre la mesa este tema en varias ocasiones, pero nunca se ha acabado materializando. El consejero de Espacio Público, Guillermo García de Castro, asegura que será este 2025 cuando, por fin, se haga realidad.

«El documento no se centrará sólo en las barreras arquitectónicas, sino que se analizarán muchas otras cosas, como la accesibilidad en los edificios y servicios municipales», detalla el edil. «Seguramente se externalizará la elaboración del plan, ya que no tenemos técnicos especializados en esta materia», indica García de Castro. La voluntad del gobierno es dotarse de herramientas que ayuden al consistorio a saber gestionar estos aspectos relacionados con la accesibilidad.

Igualmente, la intención del ejecutivo socialista es trabajar de forma conjunta con entidades y asociaciones que trabajen con personas con discapacidad física, sensoriales o intelectuales. Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en 2023 se registraron 14.383 personas reconocidas legalmente como discapacitadas. Esta cifra supone un incremento del 34% con respecto al 2014.

Aquel que fue el primer año en el que el Ayuntamiento anunció la creación de un Plan de Accesibilidad, el cual no se acabó redactando. En 2018, se elaboró un informe similar, pero a menor escala: el Plan de Actuación para la Mejora de la Accesibilidad de Tarragona (PMAT). El Colegio Oficial de Aparejadores de Tarragona (COAATT) elaboró esta hoja de ruta que ahora ha quedado desfasada.

En aquel momento, se analizaron sólo una quincena de calles del centro de la ciudad, donde se realizaron intervenciones para mejorar las aceras y los vados de los pasos de peatones. En el presupuesto de este 2024 se había incluido una partida de 500.000 euros para la supresión de barreras arquitectónicas —este 2025 se reservarán 200.000 más— y otra de 200.000 destinada a la elaboración del Plan de Accesibilidad. Ninguna de las dos se ha acabado ejecutada y la intención del gobierno es que se lleven a cabo el próximo año.

Manuel Moreno : «Hace falta que se cree una brigada especial que se centre en las barreras arquitectónicas»