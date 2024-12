ERC propone revertir la nueva zonificación de aparcamientos y que el parking Torroja cueste 1 euro al día

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona presentará al Consejo Plenario de este jueves una moción con dos propuestas para mejorar los problemas de movilidad que sufre el vecindario y usuarios de la Part Alta. Los republicanos piden que se revierta la nueva clasificación de zonas reguladas que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Con la actual propuesta los vecinos de la Part Alta no pueden aparcar en las zonas verdes del entorno de su barrio.

«La nueva zonificación impide que un vecino de la calle Talavera o de la calle Descalços pueda aparcar en la zona de Músics, Camp de Mart, Miracle o Ciutat Jardí pero sí hacerlo a la altura del Corte Inglés, no tiene ningún tipo de lógica ni sentido», ha apuntado el portavoz adjunto, Xavi Puig, quien asegura que «en esta decisión ha faltado, una vez más, diálogo con la oposición y con la ciudad».

La segunda propuesta de Esquerra pasa porque las 185 nuevas plazas de la ampliación del aparcamiento Torroja pasen a ser zona naranja, con un precio máximo de 1€ al día y con un posible descuento para los residentes. «Es un despilfarro inexplicable empeñarse en tener vacío un aparcamiento tan costoso que fue diseñar para llenarlo de usuarios vinculados al barrio», ha apuntado Puig. El portavoz asegura que el alcalde Viñuales y el PSC ven «la Part Alta como un parque temático y no como una zona pensada para vivir allí y poder desarrollar la vida».

Este punto está la tercera vez que los republicanos lo llevan al Consejo Plenario. «Llevamos un año proponiendo de buenas maneras facilitar el aparcamiento en la Part Alta con Torroja y no sólo no nos han hecho caso sino que ahora doblan la apuesta para castigar más el barrio». Por este motivo han pedido una «rectificación inmediata» al alcalde Viñuales. Puig ha explicado que «el vecindario está muy quemado y muchos se plantean abandonar el barrio, no nos lo podemos permitir».

Por otra parte, el Grupo Municipal de ERC también presentará una moción para recuperar y dignificar el Parque de la Coma, situado en la entrada norte de Bonavista y en conexión con Campclar. Según los republicanos es un punto estratégico que podría ocurrir un espacio clave de conexión y convivencia para los barrios de Ponent. A pesar de las mejoras urbanísticas realizadas en el entorno durante el mandato de Ricomà, el parque continúa inmerso en una situación de degradación avanzada que contrasta con estos avances.

La portavoz, Maria Roig, ha apuntado que el parque «tiene el potencial de ser un espacio seguro y agradable, un lugar de encuentro para las familias y la ciudadanía. Ahora mismo, es un lugar abandonado, inseguro y desperdiciado. No podemos permitir que eso continúe así».

La situación actual del parque es una problemática histórica reivindicada por las entidades vecinales de la zona. «Los vecinos de Bonavista, Buenos Aires y Campclar hace años que reclaman soluciones. Es una cuestión de dignidad para Ponent y para toda Tarragona» ha destacado Roig.

Además, los republicanos también asumen la moción presentada por la Associació de Veïns del barri del Port para reformar el local de la entidad. El texto de los vecinos reclama que el Ayuntamiento ejecute con urgencia el proyecto de reforma estructural del local que se redactó en diciembre del 2022. Se trata de un espacio desalojado desde el 2021 por falta de seguridad y que tiene que ser un punto de encuentro y de cohesión social para el barrio.

La portavoz también ha explicado que el Grupo Municipal también presentará con el resto de formaciones del Consejo Plenario, exceptuando VOX, una moción de apoyo al sector de la pesca por la reducción de jornadas.