Publicado por Oriol Castro

Carece de estudios científicos, de inversión en tecnología, de espacios de protección de especies|especias, de ayudas de la Administración. «Es una mezcla multifactorial que nos ha traído a esta situación y que ha acabado de la peor forma».

Así resume el biólogo e investigador de la URV Jaume Folch la situación límite de la pesca en Tarragona. Para el experto, el escenario actual viene derivado por diferentes problemas que todos los agentes implicados no han sabido resolver.

«Lo tenemos que enmarcar en un desbarajuste organizativo en el litoral, donde no se han habilitado espacios para preservar y gestionar los viveros de las especies de pescados», indica Folch.

El género que se acostumbra a pescar en Tarragona está a 50 metros de profundidad y son pescados con un ciclo de vida cerca de la costa, como la pescadilla, el pop o la sardina. «Se han perdido zonas de cría. Los pescadores han hecho grandes esfuerzos y no son los culpables. Pero se ha invertido en tecnología para ser más eficientes, pero no más respetuosos con el medio», expone Folch.

La salud de nuestro mar Mediterráneo ha ido decayendo. «Desde los años 70 hasta los 90 se hizo una gran destrucción del espacio litoral y en la pesca entonces cada uno hacía lo que quería. Se abandonaron las barcas de madera por las modernas, con más capacidad. El daño que se hacía era insostenible y eso llevó a vedas, que no han acabado de funcionar», remacha Folch.

Falta de estudios

En esta cuestión, también se tiene que tener en cuenta el impacto del cambio climático. La época de reproducción de las sardinas es ahora y el agua está demasiado caliente. No tienen espacios donde reproducirse», dice el biólogo. También hay sobre población de especies, como el atún y la medusa.

Sin embargo, faltan estudios que aporten claridad. «No tenemos un censo fiable, faltan datos. Los científicos no lo tenemos fácil porque no encontramos fondos que impulsen este tipo de proyectos», expresa Folch. Sin embargo, el biólogo considera que en los últimos años los agentes implicados estaban haciendo esfuerzos por revertir la situación.

«Pero las nuevas restricciones lo tiran todo por la ventana. Has vendido toda la casa y has dejado de hacer mil cosas», apunta. Les inversiones que Europa reclama pueden ser para muchos pescadores insostenibles, teniendo en cuenta que el sector sufre una falta de relieve generacional.

«Ahora la partida se ponía interesante. Pero la solución propuesta es muy radical y no agota a las medidas de protección. Es triste», dice Folch. De cara al futuro, el biólogo asegura que quedan muchos deberes por hacer en el ámbito del litoral. «Sin la pesca de arrastre la biodiversidad mejorará. Pero eso no se ha acabado, porque no se ha invertido en el medio acuático», explica al biólogo.

El experto alerta que eso afecta de lleno al turismo. «Sigues sin proteger lo que da vida a uno de los principales motores económicos del territorio», dice Folch. La comunidad científica hace años que pide anclajes ecológicos para preservar el litoral tarraconense.

Por ejemplo, en las playas ya no hay dunas de arena y los ríos no llevan la arena que llevaban antes. No deja de ilustrar un mundo en crisis», concluye Folch.