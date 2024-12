Perdonan 50.000 euros de deuda a una tarraconense que había avalado créditos a su exmarido

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Una vecina de Tarragona ha conseguido cancelar los préstamos avalados para el negocio de su ex-cónyuge gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Los impagos de su ex-marido en los préstamos que ella era avalista supuso que las reclamaciones también fueran en su nombre. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha sido la encargada de ayudar a la vecina epara que le perdonaran la deuda.

La deudora firmó como avalista en varios créditos solicitados por su excónyuge para el desarrollo de su negocio. Sin embargo, debido a la imposibilidad de él para devolver los préstamos, los acreedores comenzaron a reclamar el pago a la solicitante. Sus ingresos no eran suficientes para cubrir la deuda, y además, no poseía patrimonio que permitiera una liquidación para beneficiar a los acreedores. Esto dejó a la deudora en una situación de insolvencia evidente, sin poder hacer frente a las obligaciones financieras contraídas.

Buscando información sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, dio con los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro asesora en toda España a deudores que no ven salida a sus deudas.

Tras el estudio de su caso, los letrados confirmaron que cumplía los requisitos que marca la ley de la segunda oportunidad para terminar libre de sus deudas y sin figurar en ficheros de morosidad.

«En este caso, la asociada era insolvente, puesto que no podía atender a sus deudas. Esto sumado a que no tenía antecedentes penales económicos y a que no había sido declarada en concurso en los últimos cinco años, nos permitió prácticamente asegurar que conseguiríamos el perdón del 100% de sus deudas pendientes», asegura Pepe Dominguez, abogado de la Asociación.

Tras esto el letrado presentó la «demanda de concurso» al Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Tarragona. Y una vez comprobados los requisitos necesarios el juez dictó sentencia concediendo la exoneración del pasivo insatisfecho y cancelando los 50.880,14 euros el día 10 de octubre de 2024.