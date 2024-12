Sancionarán a la propiedad de los bajos de la Font dels Lleons si no presenta el informe arqueológico

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona sancionará a la propiedad de los bajos de la Font dels Lleons en caso de que no presente el informe de control arqueológico que han reclamado tanto el consistorio como la Generalitat. El expediente de disciplina urbanística se abrió porque, cuando se descubrieron las obras, la licencia no se había pedido.

Poco después, esta sanción se detuvo porque la propiedad pidió la licencia de obras -con posterioridad al inicio de las actuaciones-, pero ahora podría continuar en caso de que la documentación relativa a los restos no llegue a la administración. La primera sanción que se podría imponer sería de 300 euros.

«Hay una horquilla grande entre los importes de las sanciones. Los técnicos estudiarán cuando llegue el momento, cuál es la sanción que corresponde. Primero, llegaría una sanción pequeña, como aviso», indica el consejero de Patrimonio, Nacho García. El expediente de disciplina urbanística se abrió el pasado mes de mayo y el requerimiento del control arqueológico se produjo el 30 de julio.

La documentación no ha llegado y el representante de la propiedad, Joan Ramon Martorell, ya avisó de que no enviaría esta documentación. Diari Més ha vuelto a preguntar a la propiedad sobre esta cuestión, pero no ha querido hacer declaraciones. Por otra parte, y en relación con los plazos, el Ayuntamiento no se moja sobre la fecha límite que tiene la propiedad para presentar la documentación.

«La inspección la haremos»

La inspección que tienen que llevar a cabo los técnicos municipales para conocer el estado de los restos todavía no se ha producido. En la primera cita, la propiedad informó de que no dejaría acceder a los técnicos a los bajos. También se ha formulado una pregunta sobre este tema al representante legal de la propiedad, y ha expresado que, «en general, colaboraremos siempre con las autoridades y la administración», pero sin entrar en el detalle de si dejarán pasar a los técnicos o no.

«Nosotros la inspección la haremos más pronto que tarde», recalca el consejero de Patrimonio. Las relaciones entre ambas partes, Ayuntamiento y propiedad, se han enfriado después de las obras ilegales. A pesar de todo, el consistorio asegura que está trabajando con la Generalitat para conseguir musealizar la Font.