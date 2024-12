La pressió veïnal obliga a canviar el sentit de tres carrers al barri del Miracle de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«La mobilitat a Tarragona està viva». L’Ajuntament modificarà el sentit de tres carrers del barri del Miracle que es preveien afectats pel nou carril bici que s’està construint. La pressió veïnal dels últims dies ha fet el consistori canviar el projecte inicial i mantenir així els dos carrils, tant de pujada com de baixada, al carrer de Mestre Benaiges.

«És un projecte que ja ens venia fet de l’anterior mandat i que s’havia de tirar endavant. Tot i que és cert que les queixes dels veïns són lògiques. Hem volgut trobar una solució consensuada», explica Sonia Orts, consellera de Mobilitat.

«No estem en contra del carril bici, però s’han de pensar alternatives perquè la ciutat mantingui dues vies de pujada i baixada del Fortí a la platja», expliquen els veïns, que van presentar ahir un escrit de queixa a l’Ajuntament que, segons expliquen, va ser acompanyat amb unes 200 signatures d’adhesió.

Reunió al consistori

L’executiu municipal i una vuitantena de veïns del Miracle es van reunir ahir a la tarda a la plaça de la Font per abordar el problema, que afecta també els veïns del carrer de Robert d’Aguiló i del Passatge del Sol. El govern els va proposar tres solucions i els veïns van poder votar quina era la que més els satisfeia.

«La decisió ha de ser dels veïns perquè els afecta en el dia a dia. Tirarem endavant un modificatiu econòmic del projecte, que s’ha de calcular encara, i les obres en comptes d’acabar aquest desembre acabaran al gener», explica la consellera. El modificatiu no es preveu que sigui d’una gran quantitat. Un altre dels aspectes que reclamaven els veïns era que no hi passessin autobusos dels creueristes.

Sense busos de creuers

«Ens hem compromès a que això no passarà. Ni tampoc camions voluminosos. Posarem senyals per a advertir-ho», exposa Orts. Els primers creuers a la ciutat no arribaran fins al març vinent i l’Ajuntament confia en tenir marge per a trobar un altre recorregut pels visitants de la ciutat. Les altres propostes de l’Ajuntament, que no van acceptar els veïns, era fer més aparcaments per a residents i motos a la zona i establir certes zones que fossin de dos sentits.

«La trobada va anar molt bé i van sortir contents i ho valorem positivament. Sempre busquem el diàleg amb la ciutadania», assevera Orts. D’aquesta forma, l’única afectació que tindran els veïns serà que no podran anar direcció Llevant com fins ara.

També a l’Arrabassada

D’altra banda, els departaments de Territori, Mobilitat i Alcaldia es van reunir ahir per a tractar afectacions viàries a la zona de l’Arrabassada. «És un problema molt similar i també optarem per una solució semblant al carrer Josep Ras i Claravalls. Tots els departaments estem alineats i l’alcalde també ho veu bé», expressa la consellera.

El govern municipal està tractant els últims mesos la situació dels diferents carrils bici a la ciutat. De moment, opta per tirar endavant els del litoral i frenar els del centre. «Hem d’anar cap a les zero emissions. Però la mobilitat està viva i sempre es poden fer canvis», conclou Orts.