Perdonan 39.000 euros a un tarraconense que había avalado el alquiler de una casa a su exmujer

El Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonado una deuda de 39.042,40 euros a un vecino de la ciudad que se vio endeudado porque su exmujer dejó de pagar el alquiler de una vivienda que él había avalado en Oviedo y, por lo tanto, le reclamaron todo lo que se le debía al arrendador. En este sentido, el juez exonera del pasivo insatisfecho al cliente de Bergadà Abogados, despacho especializado en Derecho concursal, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Los hechos se remontan al año 2018, cuando la exmujer se puso en contacto con el tarraconense para pedirle ayuda a la hora de contratar el alquiler de una vivienda, puesto que tenía abandonar la que residía. «Me llamó y me pidió ayuda para buscar un piso de alquiler. Además, también me dijo que como ella no tenía nómina si le podía hacer el favor firmar el aval. Yo pensaba que sólo sería para un año y confié en su buena fe», comenta el hombre.

La sorpresa llegó en 2022, «cuando recibí una demanda judicial porque ella había estado sin pagar el alquiler durante cuatro años y al ser yo el avalista me reclamaban a mí las cantidades pendientes», expresa el vecino. Incluso, añade que «no sabía cómo afrontar esa situación. De hecho, dicho aval se fue renovando automáticamente, de la misma manera que el contrato de alquiler de la vivienda, sin que yo tuviera conocimiento». Asimismo, asegura que su exmujer le «ocultó toda la situación».

Esto provocó un endeudamiento que derivó en una reclamación judicial de la deuda hacia el hombre. De este modo, se vio inmerso en una situación ajena a su gestión financiera. «Desde entonces lo he pasado fatal, ya que tengo 54 años empecé a ver peligrar mi futura jubilación. Tampoco tenía la cabeza centrada en el trabajo y el no tener ingresos regulares por mi profesión me empezó también a afectar», explica el tarraconense.

A todo ello, hubo que sumarle gastos de mantenimiento actuales. Por ello, para hacer frente a los pagos mensuales una vez reducida su nómina por los embargos, se vio obligado a recurrir a tarjetas de crédito, una solución temporal para cubrir sus necesidades financieras inmediatas, pero que le podían pasar factura en un futuro debido a la discontinuidad de su trabajo, en el montaje y mantenimiento de instalaciones industriales y petrolíferas, y la deuda que se le reclamaba.

Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, indica que «son muchas las personas que se encuentran en una situación similar al ser avalistas. Por ello, hay que tener mucho cuidado con lo que se firma y estar muy bien asesorado».

Fue a principio de año cuando el hombre escuchó por primera vez la Ley de la Segunda Oportunidad de boca de un amigo. El cliente se puso en contacto con Bergadà Abogados e iniciaron el correspondiente procedimiento. Recientemente, el Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona ha decidido perdonar al hombre una deuda de 39.042,40 euros.