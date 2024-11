Unas 200 personas forman una cadena humana en Tarragona en contra del nuevo camino de ronda entre la Arrabassada y la Savinosa

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Unas 200 personas han formado este mediodía una cadena humana entre el Arrabassada y la Savinosa de Tarragona para denunciar la construcción del futuro camino de ronda que busca conectar estas dos playas.

«Queremos que el litoral tarraconense siga siendo igual de bonito, salvaje y natural como lo es ahora», ha manifestado Lola Paniagua, portavoz de las plataformas Salvem la Savinosa y SOS Costa y Camp de Tarragona.

Para ellos, la pista de cinco metros de anchura y 700 de longitud que tendría que empezar a construirse el próximo año, «no es un camino de ronda, sino un verdadero paseo marítimo» que convertirá «un sitio natural en urbano». Con esta ya son trece las cadenas humanas organizadas por la entidad desde el 2005 para preservar el litoral tarraconense.

A finales de julio, varias entidades ecologistas presentaron alegaciones en contra del proyecto del camino de ronda entre las playas del Arrabassada y la Savinosa, anunciado a principios de marzo.

Este sábado, cuatro meses más tarde, se han vuelto a unir para formar una cadena humana con el mismo objetivo: la paralización de lo que ellos denominan paseo marítimo. De hecho, Paniagua ha subrayado que ellos no se muestran en contra de rehabilitar el sendero, pero sí urbanizarlo y que pierda su encanto natural.

Además, también se muestran en contra de masificar un espacio naturista como es la playa de la Savinosa, escogida también por las tortugas para poner los huevos. «No podemos perder la tranquilidad de la Savinosa», ha dicho Paniagua durante la lectura del manifiesto.

«Cuando por todo el Mediterráneo se están encendiendo toda lleva de señales de alarma sobre los efectos perniciosos de la masificación turística, nos atrevemos a decir que hay que preservar la tranquilidad no sólo de la Savinosa sino de Tarragona en su totalidad», ha añadido.

En esta línea, ha denunciado la afectación que supondrá para el conjunto de la fauna y flora que rodean el espacio. «Aquí la vegetación tiene muy de valor, porque hay una especie endémica única como es el 'Limonium gibertii', l'ensopeguera», ha dicho Paniagua.

Unas palabras que han sido compartidas por otros de las quince entidades participantes en la cadena humana. Entre ellas, el Grup d'Amics de Toni Achón (GATA). Su presidente, Lluís Borrera, ha añadido que estas especies protegidas viven a primera línea del mar y, por lo tanto, «no se pueden coger y trasplantar al interior», sino que «se tienen que dejar donde están».

Por este motivo, ha denunciado que la anchura de cinco metros que se prevé para el futuro paseo no corresponde. «Les bicicletas tienen muchos lugares por donde ir, no hace falta que pasen por aquí», ha defendido Borrera, quien ha reclamado que el espacio se convierta en un punto de disfrute donde, no sólo los vecinos de Tarragona, sino del conjunto del Camp de Tarragona, puedan pasear tranquilamente».

Segunda cadena humana en la Savinosa

Borrera ha aprovechado para recordar que la de este sábado ha sido la segunda cadena humana que se hace en torno a las playas del Arrabassada y la Savinosa. La primera fue justamente hace cuatro años, el 29 de noviembre del 2020, cuando unas 300 personas se opusieron al proyecto de construcción de un hotel de lujo en el preventori.

«Ahora, cuatro años después, la amenaza es diferente, con un impacto más medioambiental en la naturaleza», ha puntualizado Borrera, quién ha afirmado estar «contento con que se abra el espacio, pero no de cómo se hace».

