La FEHT reclama una revisión urgente del nuevo Registro de Viajeros

La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona (FEHT) ha expresado su profunda preocupación por la inminente entrada en vigor del Registro de Viajeros, previsto para las próximas semanas. Esta normativa obliga los establecimientos de alojamiento turístico, empresas de alquiler de vehículos, agencias de viajes, touroperadores y plataformas on-line a recopilar hasta 42 datos de los clientes, una exigencia que, además de vulnerar la privacidad, puede complicar y empeorar la experiencia de los visitantes que escogen España como destino.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha destacado que «con la entrada en vigor de este nuevo Real decreto, para cada reserva tendremos que facilitar hasta 42 datos diferentes, en comparación con los 14 datos que se establecía en la ley anterior. Si, por ejemplo, hasta ahora sólo pedíamos el DNI y la fecha de nacimiento, ahora también tendremos que proporcionar datos como el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y fijo, el correo electrónico e, incluso, la relación de parentesco entre los viajeros en caso de que haya un menor de edad».

Cabré ha añadido que «esta es otra normativa desproporcionada que nos imponen. Esta, no sólo podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad, sino que también amenaza con complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes que escogen España como destino. No podemos permitir que la burocracia afecte a la experiencia de nuestros visitantes ni que la privacidad esté en peligro. Hay que buscar soluciones respetuosas y operativas. Los viajeros buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables. Esta normativa no sólo es innecesaria, sino que genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra oferta turística».

La nueva regulación exige a los establecimientos de alojamiento turístico aportar datos muy sensibles de los viajeros, hecho que podría generar incomodidad y desconfianza entre los turistas. Además, aumenta la carga administrativa para los profesionales del sector y establece sanciones desorbitadas que pueden llegar a los 30.000 euros en caso de incumplimiento.

La FEHT recuerda que esta medida también afectará a todos los ciudadanos españoles que hagan turismo o se desplazan por cuestiones laborales dentro del país, ya que estarán igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor al actual al llegar a su alojamiento.

La FEHT se adhiere a todas las peticiones hechas por la CEHAT, la patronal española del sector hotelero, y da apoyo a sus demandas en el Gobierno para la revisión inmediata de esta normativa. Según Cabré, «desde la FEHT compartimos la preocupación sobre la vulneración de la privacidad y el impacto negativo que puede tener sobre la reputación de la oferta turística a nivel estatal y reclamamos que el Gobierno Central nos aclare como se implementará esta normativa».