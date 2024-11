Los consejeros exVox de Tarragona cobrarán menos en el Ayuntamiento

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Tarragona, Javier Gómez y Jaime Duque, han pasado desde hace dos días a ejercer su cargo en régimen de dedicación exclusiva a parcial. De hecho, han vuelto, ya que, uno en febrero y otro en agosto, hicieron el cambio a la inversa. La medida se hizo pública ayer mediante un decreto firmado por el alcalde Rubén Viñuales.

«Hubo un error administrativo de base, ya que la compatibilidad de la dedicación al Ayuntamiento con nuestra profesión se tendría que haber votado en el pleno, y no se hizo», explica Gómez. En las actas del pleno no hay constancia de estos puntos y desde el consistorio no se ha querido hacer declaraciones al respecto. De hecho, desde el gobierno municipal se mantiene una línea neutra sobre el cambio. «No tenemos nada que decir porque la decisión de tener la dedicación parcial o total es de los concejales del Ayuntamiento de Tarragona y no tienen por qué argumentar los motivos», dicen fuentes municipales.

Aparte, los dos ex-consejeros de Vox tienen una denuncia interpuesta contra ellos en la Oficina Antifraude por los cambios de dedicación. «La denuncia la registró Vox», dice Gómez. Fuentes del partido de Abascal consultadas por este medio niegan haberlo hecho. Según Gómez, «lo niegan porque sería una denuncia temeraria».

«Mi cambio a dedicación exclusiva en febrero vino motivado por la presión del partido para que estuviera en el Ayuntamiento a todas horas», argumenta el concejal tarraconense. Sea como sea, la denuncia se registró en septiembre y la causa ahora se encuentra en un análisis previo de verosimilitud. Una vez se acabe, Antifraude puede investigar el caso, archivarlo o llevarlo a instancias judiciales superiores. «También hemos querido hacer el cambio de dedicación como medida preventiva», concluye Gómez.

Los dos concejales abandonaron el grupo municipal de Vox el pasado marzo por desavenencias con el rumbo ideológico del partido. De hecho, en abril, Gómez denunció ser agredido físicamente en un plenario por el concejal de Vox en Salou, Paul Daniel Axinte. Gómez defiende su compromiso y el de Duque con Tarragona y expresa que «la diferencia salarial entre estar en exclusiva o en parcial es de unos 250 euros mensuales».

«Volvemos a una situación de regularidad, trabajando para la ciudad. Nosotros estamos solos, no tenemos asesores. Hemos podido tener un exceso de responsabilidad. Queremos mejorar Tarragona y ayudar en todo lo que podamos», remarca Gómez. El cambio de dedicación de Duque el pasado agosto generó un clima de crispación en el plenario municipal.

Críticas de la oposición

Grupos municipales como ERC y En Comú Podem expresaron que la medida se saltaba el pacto Anti Transfuguismo. «ERC ha sido el único grupo que ha denunciado que estos dos consejeros no podían tener una dedicación exclusiva porque seguían dedicándose a su trabajo privado», defiende el consejero Xavier Puig.

«Además, Duque pidió su cambio de dedicación cuando abandonó el grupo municipal de Vox, un hecho que creemos que se saltaba el pacto antitransfuguismo porque mejoraba su condición económica», añade Puig. «La situación es kafkiana y es una mala noticia para el Ayuntamiento que sea la Oficina Antifraude quien haga recapacitar la situación», dice Jordi Collado, portavoz de ECP. Desde el ejecutivo municipal se defendió que el cambio fue escrupuloso con el pacto Anti Transfuguismo.