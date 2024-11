El Ayuntamiento de Tarragona estudiará la viabilidad de la estación intermodal en la Horta Gran

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona sigue avanzando en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). El consistorio encargará un estudio de viabilidad de las infraestructuras que se incluirán en el plan. Una diagnosis que no es imprescindible, pero que representa una apuesta del ejecutivo municipal para tener todas las garantías de cara al impulso del plan. «Es la primera vez que un POUM no está influido por las infraestructuras, sino al revés. Tenemos que estar muy seguros de las decisiones que tomaremos», explica Nacho García, consejero de Urbanismo.

El análisis tratará aquellas infraestructuras que se contemplan en el avance del POUM en el ámbito de la movilidad. Una de las principales propuestas es la nueva estación intermodal, que se proyecta en la Horta Gran. «Es un proyecto compatible con el intermodal de Vila-seca, donde se plantea una estación más central», expone el consejero.

El Ayuntamiento ha reiterado sus alegaciones a la estación de Vila-seca. «Hace meses que exponemos que este proyecto nos haría perder líneas de Rodalies y creemos que eso no nos lo podemos permitir. No vayamos en contra de la estación, que se pactó entre ayuntamientos. No nos meteremos, pero sí que no queremos que se pierdan líneas», explica García.

En Tarragona, habría diferentes líneas de tren y una de estas podría conectar con el alta velocidad. «Desde la Horta Gran podría haber trenes lanzadera hacia la estación del Camp de Tarragona. De igual forma, se podría hacer desde Vila-seca o Reus, no es excluyente en ningún caso», concluye el consejero.

Nuevas salidas en la A-7

«Se han incluido nuevas salidas en la A-7, pero al final es una concreción de lo que ya se acordó en el avance en el 2022», expone el consejero. En la A-7, habrá un nuevo enlace a la altura del Llorito y otro entre las Gavarres y el cruce con la A-27. «También se harán pasos soterrados. Queremos que todo vaya avalado por un estudio técnico. Eso, nos permitirá ir al Ministerio o Consejería pertinente para defender nuestra propuesta con mucha más fuerza», remarca García.