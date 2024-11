ERC pide acelerar la peonización de los tramos de la calle Soler, Cardenal Cervantes y Lleida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de Tarragona pide al equipo del gobierno del PSC que trabaje ya la peonización de los tramos de las calles Soler, Cardenal Cervantes y Lleida que quedan excluidos de la rehabilitación del Fòrum de la Colònia.

El portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig, ha destacado que «es importante no dejar de lado estos metros de calles que no se intervendrán y que forman parte de la Illa Corsini, que tiene la voluntad de ser un epicentro comercial y cultural pensado para los peatones y reduciendo al máximo la circulación de vehículos motorizados».

Hay que recordar que el proyecto de rehabilitación del Fòrum de la Colònia intervendrá en el tramo de la calle Cervantes entre la calle Fortuny y Lleida, a más del tramo de la calle Soler entre la calle Gasòmetre y Cardenal Cervantes.

Puig considera que «el gobierno tiene que ser valiente y continuar la peonización de calles por toda la ciudad, iniciada durante el mandato anterior. Tarragona tiene que ir avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible y que ponga a los peatones en el centro. Creemos que es una política que el PSC también comparte, pero es importante hacer una apuesta decidida en lugares como este porqué parte del entorno de Corsini ya está pensado sólo por las personas y es imprescindible seguir haciendo mancha de aceite en este sentido».

Por otra parte, desde de ERC se muestran preocupados por el proyecto de rehabilitación del Fòrum de la Colònia. Recuerdan que las obras tienen que estar finalizadas en octubre del 2025 y que si no se cumplen los plazos se pone en riesgo la inversión de 3 millones de euros concedida de los fondos Next Generation. «Sabemos que es un proyecto complicado, pero actualmente no ha adjudicado ni las obras. Nos hacen sufrir los plazos, esta inversión es muy importante como para dejarla perder», ha apuntado Puig.