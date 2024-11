El primer rocódromo de Tarragona abrirá sus puertas el 14 de diciembre

Can Rock abrirá sus puertas en diciembreCedida

Los amantes de la escalada en Tarragona ya tienen fecha para marcar en el calendario. Can Rock, el primer rocódromo de la ciudad desde hace años, abrirá sus puertas el próximo 14 de diciembre. Inicialmente, la apertura estaba prevista para noviembre, pero por causas ajenas al equipo, la inauguración se ha tenido que retrasar.

Sin embargo, la espera ha valido la pena. Este nuevo espacio, situado en el Polígono Industrial Francolí (calle Pol. Ind. Francolí, 9, nave 1), junto al Zois Crossfit y cerca del Gros Mercat y el Tarragona Padel Indoor, ofrece unas instalaciones modernas y especializadas para los amantes de la escalada en bloque, con una superficie total de 600 m², de los cuales 500 m² son escalables. El local ya aparece en Google Maps.

Un centro completo para los escaladores

Can Rock no sólo será un rocódromo. Además de la zona de búlder, dispondrá de un gimnasio completamente equipado y de dos de las herramientas de entrenamiento más avanzadas del mundo de la escalada: la Kilter Board y la MoonBoard. Para completar la experiencia, el espacio también incluye un bar-cafetería.

De momento, no habrá opciones de escalada con cuerda ni actividades aparte, pero el equipo de Can Rock no descarta ampliar la oferta con entrenamientos y actividades de escalada de cara al futuro.

El retorno de la escalada a la ciudad

Con la apertura de Can Rock, Tarragona recupera un espacio dedicado a la escalada, un deporte que había quedado sin instalaciones en la ciudad desde el cierre de otros rocódromos en el Polígono Riu Clar y en el Barri del Port.

El equipo de Can Rock ha anunciado que próximamente se compartirán más detalles sobre la inauguración a través de su perfil de Instagram, incluyendo tarifas, horarios y promociones especiales para la apertura.