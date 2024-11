El Ayuntamiento de Tarragona da un ultimátum a Pataquers por la suciedad en Sedassos

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona dará un ultimátum a los Pataquers, la colla castellera de la Universidad Rovira i Virgili, por el aspecto sucio de la plaza dels Sedassos el pasado viernes por la mañana. El consistorio acusa a la colla de la basura generada, ya que el jueves organizaron una diada en la plaza, pero los castellers niegan ser los responsables.

«Nosotros teníamos los permisos para empezar la diada a las 6 de la tarde del jueves y hasta las 9. Tenemos fotografías del aspecto de la plaza a la hora de acabar y estaba limpia», explica Marc Vicente, cap de colla de los Pataquers. «No había nada organizado después. No se nos puede hacer responsables de todo lo que pase en aquella zona durante toda la noche», expone Vicente.

Enfado del consejero

El viernes por la mañana, el consejero de Dominio Público, Nacho García, respondió en la red social X un tuit de una vecina que se quejaba de la situación de la plaza. «Esto no puede ser. La entidad que tenía autorizado el uso sabía perfectamente que no se podía consumir ni comida ni bebidas, además de que tenía que dejar limpio el espacio. Hoy mismo hemos iniciado el expediente contra esta entidad por incumplimiento del permiso», expresó García.

Estas declaraciones públicas no han gustado a la colla castellera. «Las relaciones con el Ayuntamiento siempre han sido correctas. Nos sorprendió la forma de poner un tuit sin consultar con nosotros antes qué había pasado. Creemos que no son las formas», dice Vicente.

Según explican fuentes municipales, el Ayuntamiento hará un escrito, que todavía no está claro si será un expediente o simplemente un aviso, explicando lo sucedido y pidiendo a Pataquers que no vuelva a pasar. «Si no, una próxima vez no se les dará permiso de actividad desde Dominio Público», añaden desde la plaza de la Font. «Es lamentable que la plaza quede así. Pero la responsabilidad no es de Pataquers», concluye el cap de colla.

La plaza dels Sedassos es uno de los epicentros del ocio nocturno en la ciudad, ya que hay diferentes bares y discotecas en la zona. Los vecinos de las calles adyacentes a menudo se quejan del ruido que se genera los fines de semana. «Fue un jueves lleno de incivismo donde no se podía ni dormir. Mi portal estaba lleno de comida», explicaba una vecina en las redes sociales.