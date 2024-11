El Ayuntamiento de Tarragona busca alternativas para financiar la rehabilitación y museización del Pretorio y el Circo

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona busca vías alternativas de financiación para rehabilitar y musealizar el conjunto del Pretorio y el Circo romano, después de que el proyecto haya quedado fuera de los fondos Next Generation.

En mayo del 2023, el Ayuntamiento solicitó una subvención de tres millones de euros a través de la convocatoria —impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- para la mejora de la competitividad y la dinamización del patrimonio histórico con uso turístico.

El Gobierno central emitió su propuesta de resolución el pasado 5 de julio. El proyecto del Pretorio-Circo no se encontraba entre las 92 propuestas con que se beneficiarán de este programa de ayudas. Y es que la puntuación obtenida por el consistorio tarraconense (29,50 puntos sobre 100) no fue suficiente para estar entre los seleccionados. De hecho, no se alcanzó la puntuación mínima requerida (50).

El cierto es que Tarragona tenía mucha competencia. El ministerio ha acabado descartando hasta 658 proyectos de todo el Estado. Este no es la primera vez que el Ayuntamiento pide una subvención Next Generation y no lo obtiene.

El año pasado, no consiguió los más de 3,2 millones de euros que solicitó para reformar el Banco de España y convertir-lo en el Banco de la Ciencia y el Conocimiento. Este dinero tenía que servir para financiar parte de los 7 millones de euros de inversión que suponía la actuación.

Esta intervención ha quedado paralizada, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad financiera suficiente para sacar adelante un proyecto que está en el aire. La situación del conjunto del Pretorio y el Circo no es la misma. «Iremos sacando adelante pequeños proyectos con financiación propia y con subvenciones que iremos pidiendo a la Generalitat de Catalunya», apunta conseller de Patrimonio, Nacho García Latorre.

En este sentido, el edil reconoce que «tardaremos un poco más en completar todo el proyecto, que es enorme, pero, como mínimo, no lo dejamos parado». Entre otros, el Ayuntamiento quiere recuperar la bóveda larga del Circo y mejorar la accesibilidad del Pretorio.

Actuaciones para el 2025

En los presupuestos del 2025, se ha reservado una partida de 50.000 euros que servirá para sustituir el ascensor actual por uno eléctrico. Es un cambio necesario, ya que muchos visitantes quieren hacer uso y se avería de forma frecuente.

Esta era una de las muchas actuaciones previstas en el proyecto que había presentado el Ayuntamiento a la convocatoria del Estado para obtener fondos Next Generation. También se planteaban otras acciones para mejorar la accesibilidad del espacio patrimonial. «Hemos pedido una subvención a la Generalitat para salvar las escaleras entre el Circo y el Pretorio», apuntaba al conseller García Latorre.

El principal objetivo del Ayuntamiento es musealizar los dos monumentos más visitados de la ciudad con la implantación de herramientas digitales que faciliten el acceso a la información y mejoren la experiencia de los visitantes.

Cuando el anterior gobierno planteó este proyecto, lo hizo con la voluntad que la Torre del Pretorio se convirtiera en la sede permanente del Museo de Historia de Tarragona (MHT). El actual ejecutivo, sin embargo, quiere que esta se instale en Ca l'Agapito.

Gran parte de los 3 millones de euros que se pidieron se tenían que destinar a la museización de este conjunto patrimonial para explicar los diferentes periodos históricos de la ciudad. De momento, la idea es sacar adelante pequeños proyectos mientras con fondos municipales mientras se buscan otros fondos de financiación.