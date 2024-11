El Síndic de Greuges constata la urgencia y la «incertidumbre» del nuevo Fòrum Judicial de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Síndic de Greuges visitó ayer Tarragona y constató la «urgencia» y la «incertidumbre» que genera la construcción del Fòrum Judicial en la ciudad. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAC) llevó el retraso de las obras al ente público, que elaborará un informe en las próximas semanas.

«Hemos podido captar la necesidad urgentísima de construir el Fòrum Judicial, una reivindicación de la ciudad desde hace muchos años», expresó Jaume Saura, adjunto general en el Síndic de Greuges de Cataluña. Según explicó el Govern de la Generalitat, está previsto que los trabajos se liciten en marzo del próximo año.

«Lo vemos con incertidumbre porque la última información que recibimos del Departamento de Justicia era que las obras tenían que empezar dentro de un año. No sabemos si eso es realista, teniendo en cuenta que depende de unos presupuestos que todavía no se han aprobado en el Parlament. Son previsiones que no están sustentadas con hechos tangibles», indicó Saura.

Los miembros del ente no quisieron adelantar las recomendaciones que trasladarán al Govern, pero sí que expresaron una desazón por el espacio. «A primera vista, nos parece que puede quedar pequeño. Y sería una pena hacer esta inversión para que al cabo de dos días fuera insuficiente. Sin embargo, como no hemos visto el proyecto y no sabemos qué está previsto, necesitamos más información», advirtió el adjunto general.

Diferentes calendarios

Hace unas semanas, la consejera de Economía, Alícia Romero, anunció que la inversión en el proyecto se tendría que elevar de los 70 a los 90 millones de euros. «Ha habido muchos calendarios a lo largo de los años. Que se vuelva a modificar sin más información nos parece insuficiente», remarcó Saura.

Esta situación provoca que todavía los juzgados de la ciudad estén dispersados en diferentes espacios, que a menudo no requieren los servicios e infraestructuras adecuadas. «Eso va en detrimentos de los profesionales y de la ciudadanía, que tiene una gran confusión sobre dónde tiene que ir cada vez que tiene que hacer una gestión judicial», explicó Saura.

Víctimas y agresores juntos

«Tenemos espacios donde hay víctimas y agresores en el mismo sitio. Los abogados nos tenemos que poner en el medio para que no haya incidentes. También problemas con los profesionales que sufren movilidad reducida. Son insuficientes», afirmó Estela Martín, decana del ICAC. La decana expuso que en el proyecto del Fòrum de la Justicia entra una ampliación de los juzgados en la ciudad.

«Hace falta un juzgado de lo penal, un social y un mercantil. Hay juicios que se tendrían que hacer en seis meses y se están señalando para el 2026», expuso a Martín. El ICAC está esperando una fecha para poder reunirse con el consejero de Justicia, Ramón Espadaler. «Hay una visión muy centralista de los servicios. Barcelona está muy bien dotada, pero hay muchas ciudades, aparte de Tarragona, que tienen unas necesidades perentorias de ampliaciones o remodelaciones», concluyó Martín.