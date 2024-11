Miriam Moukhles: «Que no te dirijan conlleva una implicación especial con la obra»

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Nodi explora la contracultura catalana y el movimiento libertario de los años 70, un movimiento que no llegó a vivir.

«Ha sido un descubrimiento personal muy grande. No conocía mucho aquel mundo, pero gracias al proyecto he podido descubrir figuras como Pau Riba o Pau Maldito y su manera de ver el mundo. Sus discursos sobre ecologismo, feminismo y sociedad siguen siendo relevantes y han ampliado muchísimo tanto mi visión artística y personal. Ellos me recuerdan que la coherencia con los propios ideales es esencial y que es importante defenderlos, a pesar de las dificultades o contradicciones que pueda haber.

¿Interpretar una producción propia ha sido una experiencia muy diferente a trabajar en otros proyectos?

«Es diferente, sí. Aunque me gusta mucho ser dirigida, en una producción propia hay una implicación especial. Con Joan hemos tenido la oportunidad de construir nuestra voz propia dentro del mundo artístico, y eso nos permite decidir qué queremos decir como compañía. Es un proceso que hace sentir mucha libertad y, al mismo tiempo, responsabilidad, porque trabajamos para dar forma a las ideas que nos apasionan».

¿Así nace La Moukhles & Sentís? ¿Buscando esta voz propia?

«Exacto. Fue un paso natural. Con Joan, que también es mi pareja, trabajábamos muy bien juntos, ya habíamos colaborado en varias ocasiones, y queríamos crear proyectos propios donde pudiéramos expresarnos con libertad, explorar temas que nos interesan y crear espectáculos que conecten con el público de manera honesta y directa».

¿Tenéis algún nuevo proyecto entre manos?

«Empezamos a trabajar en nuestro próximo espectáculo, pero todavía es pronto para avanzar nada».

¿Está siendo complicado desarrollar nuevos proyectos después del gran éxito de Nodi?

«Ha sido una experiencia muy especial, este recibimiento tan bonito que hemos tenido. Estuvimos tres años trabajando a fuego lento, y esta respuesta tan positiva ha sido una sorpresa muy bienvenida. Queremos continuar en esta línea de trabajo y poner todo el corazón y toda la cabeza en esto que hacemos, pero sin verter ninguna presión ni expectativa del éxito anterior».

Y qué éxito... Premio a Revelación en los Premios Teatro Barcelona, nominada a Intérprete revelación en los Premios Butaca...

«Estoy muy contenta, la verdad. De pequeña siempre me imaginaba cómo sería ganar un premio, me hacía mucha ilusión. No me lo esperaba, pero cuando te llega es muy bonito, porque es un gran reconocimiento al trabajo. Es una señal que la obra ha conectado con el público y que el esfuerzo ha valido la pena. La verdad es que es una pasada, estoy tan contenta que no sé exactamente cómo gestionarlo».

¿Dónde la podremos ver próximamente?

«El 21 de noviembre estrenaremos Anna Karènina en la Sala Gran del Teatro Nacional de Cataluña, y durante el verano del próximo año haremos una gira europea por Bruselas, Zagreb, París y Amsterdam. También tengo la gira de Tots Ocells, un espectáculo de Wajdi Mouawad con La Perla 29 que estrenamos este pasado verano en el TNC también».

Después de trabajar en espacios como el TNC, ¿cómo se siente volver a actuar en salas más pequeñas como la Trono?

«Cada espacio tiene su encanto y su lenguaje, es cuestión de adaptarse. Cada obra necesita su espacio, y para Nodi, por ejemplo, una sala pequeña es ideal, porque permite una proximidad que añade mucho a la experiencia. Además venir a la Trono me hace mucha ilusión. Tengo muchos compañeros que siempre hablan con mucho cariño y tenía muchas ganas de hacer algún bolo en Tarragona, ya que todavía no he tenido la oportunidad. Me encanta poder descentralizar la cultura de Barcelona y hacerla llegar a otras ciudades».