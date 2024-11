Rita Santamaria: «He querido dejar el periodismo muchas veces, sobre todo después de ser amenazada»

Publicado por Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Bienvenida a Tarragona. Esta semana presentó la Agenda Latinoamericana Mundial 2025 en Reus, ayer habló con los alumnos del Instituto Martí Franquès... ¿Cómo se está recibiendo su mensaje tan lejos de casa?

«Me llevo una experiencia muy positiva de Tarragona. La gente se muestra muy interesada a las charlas y la Agenda generó muchas reacciones. La verdad es que estoy muy agradecida en el Ayuntamiento de Tarragona por su apoyo solidario con el Comité Óscar Romero por su acompañamiento. Hoy a las 18 horas daré una conferencia en el local de la entidad y también tengo muchas ganas».

¿Cree que el resto del mundo es consciente de la situación que vive Honduras?

«La mayoría de personas no la conoce. Somos un país que les queda muy lejano. Por eso es tan importante compartir la realidad de Honduras con países europeos, que tienen otro tipo de realidad más avanzada que la nuestra. Por una parte, nos ayuda a visibilizar la situación crítica que vivimos, pero también nos da una oportunidad de aprendizaje. Tarragona, por ejemplo, me parece un lugar ordenado y seguro, muy diferente de las ciudades hondureñas donde la presencia policial es constante. La experiencia aquí me hace reflexionar sobre como se pueden conseguir mejoras sociales y vivir con menos violencia. Este intercambio nos permite aprender e inspirarnos para hacer cambios positivos en nuestra casa».

¿Y qué puede aprender Tarragona de Honduras?

«Conocer nuestra situación sirve para entender que problemas como la corrupción no son lejanos; son un mal que afecta a la calidad de vida. La cooperación entre comunidades puede ayudarnos a crear conciencia y a defender una vida más digna para todo el mundo. Si no luchamos contra la corrupción, se hace imposible mejorar las condiciones de vida, tanto en Honduras como aquí».

El lema de la Agenda de este año es ‘No-violencia y juventudes’. ¿Llevarán las juventudes hondureñas el cambio que tanto desean?

«Es una situación complicada porque la juventud de hoy está muy influenciada por la tecnología y, en algunos casos, tiende a cerrarse en ella. La falta de oportunidades laborales, de educación y de servicios hace que muchos jóvenes sólo vean el futuro fuera del país, y muchos optan por emigrar. No obstante, intentamos darles herramientas para valorar y defender las riquezas naturales y culturales del país y guiarlos para que luchen contra el capitalismo, que genera violencia mundial. Por eso es importante hablar con su lenguaje, intentar entenderlos y sobre todo respetar sus ritmos».

Imagino que la situación de terror que se vive en Honduras debe dificultar enormemente su trabajo como periodista.

Me he planteado dejarlo muchas veces, especialmente después de recibir amenazas. De hecho, dejé la profesión durante dos años para dedicarme a la familia, ya no quería saber nada más del periodismo, incluso abrí un pequeño negocio para distanciarme un poco. Es muy duro. Son 125 los periodistas que han sido asesinados ya. Soy docente de periodismo en la universidad y mis alumnos no quieren hacer las prácticas porque tienen miedo, dicen ‘yo este tema no lo toco’. ¿Cómo tenemos que formar nuevos profesionales si no los podemos sacar a la calle? ¿Cómo podemos investigar si tenemos miedo? Así y todo, me siento comprometida con la verdad, y por suerte ahora trabajo en una institución que nos da protección y nos permite seguir denunciando».

Ahora mismo todo el mundo tiene la mirada puesta en los Estados Unidos, donde Donald Trump acaba de ser elegido presidente por segunda vez. ¿Cómo afectará a este resultado en Honduras?

«Nos preocupa mucho. Somos un país donde hay mucha migración hacia los Estados Unidos, y todos sabemos que con Trump al poder las políticas serán más restrictivas y luchar por defender los derechos de los migrantes será un trabajo todavía más complicado. Además, los Estados Unidos tienen mucha influencia sobre nosotros, incluso en temas como la corrupción o la extradición de políticos implicados en narcotráfico. Esta dependencia es crítica, y hace que a menudo en nuestro país no haya justicia, sino que esperan que esta llegue de los EE.UU.».