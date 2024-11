Núria Plana: «Volem recollir els testimonis orals de la Festa de l’Embutada de la Part Alta»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Enguany la Festa del Vi Novell de Tarragona ha començat aquesta mateixa setmana amb un programa d’activitats que no són pròpiament vinícoles. Explica’ns aquesta novetat.

«Més enllà dels dos dies de l’Embutada, hem volgut fer una prèvia per posar sobre la taula perspectives al voltant del món del vi que no són les dels pagesos, productors ni consumidors, sinó de tot allò que culturalment s’hi relaciona. Per exemple, el fet que un vi s’ha d’embotellar i presentar amb una etiqueta, i que darrere d’aquesta etiqueta hi ha tot un procés creatiu i artístic».

Ho feu a través de professionals de cadascun dels sectors.

«Sí, perquè també volem posar de manifest la xarxa de professionals que tenim al territori, els quals comparteixen uns valors culturals amb nosaltres. Hi hauria pogut ser molta més gent, però comptem que, a partir d’ara, aquesta xarxa s’anirà eixamplant any rere any».

Fa vuit anys que feu l’Embutada. Ja podem dir que és una festa consolidada?

«Sí, la veritat és que la gent ja l’espera. Però també és veritat que a Tarragona i a la Part Alta es fan moltes coses, i de vegades ens fa por quedar-nos enmig de tot. Som una fira de vi? Som una festa? En realitat, el que volem és recuperar la memòria històrica i, amb aquesta excusa, fer d’aparador als productors que segueixen treballant al territori. Aquest és, de fet, el nostre objectiu: que tinguin un espai de trobada i puguin compartir processos d’elaboració d’un producte que, per molts anys, va ser pal de paller de la pagesia del territori».

Santa Teca va ser precursora en parlar de Km0. Penseu que aquest missatge ja està prou assimilat?

«No sé si vam ser precursors, però sí que vam posar les primeres pedres aquí al territori. De vegades ens qüestionem si cal seguir fent-ho, veient que ara ja es fan molts festivals i esdeveniments amb aquest segell. Però jo crec que encara té sentit, perquè hi ha vegades que tot això només és un aparador, en el fons no hi ha aquest contingut real. El bonic de Santa Teca és que no tenim afany de lucre i, per tant, és més fàcil ser honestos. Fem les coses perquè hi creiem».

Pel que fa a la recuperació de la memòria històrica, teniu previst que tota aquesta informació que esteu recopilant per a les jornades de la festa quedi recollida d’alguna manera?

«Sí. La nostra associació s’estructura en comissions de treball, i n’hi ha una de recerca històrica. Ho estem parant amb Jordi Bertran, que és una persona que ha treballat molt i ha fet molta investigació sobre aquest tema. La nostra idea és poder enregistrar d’alguna manera els testimonis de les persones que encara ens ho poden explicar. És una feina lenta, però és un dels objectius que ens hem marcat. I ens agradaria que, a més dels testimonis orals, poguéssim tenir altres materials, com ara receptes que anaven lligades a aquestes dates. En definitiva, tot allò que, culturalment, envoltava la Festa del Vi Novell de la Part Alta de Tarragona».