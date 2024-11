La FAVT pide «soluciones provisionales» mientras no entre en vigor el nuevo contrato de limpieza

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) muestra en suya preocupación ante la situación de suciedad y falta de limpieza de muchas calles y plazas de la ciudad y pide al Ayuntamiento de Tarragona que busque «soluciones provisionales y urgentes» para afrontar el problema mientras no entre en vigor el nuevo contrato de limpieza.

La FAVT es consciente que la burocracia y el litigio judicial entre las empresas concursantes retrasará más del previsto la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de basura, pero considera que esta no tiene que ser una excusa para incumplir el servicio de limpieza de la ciudad.

El representante de la Comisión de Limpieza y Medio Ambiente de la FAVT, Miguel Ángel Cruz, afirma que «vemos que, por parte del Ayuntamiento, no se avanza en nada y alguna cosa se tendría que hacer». Cruz recuerda que «aunque no haya un nuevo contrato, el servicio lo estamos pagando todos los meses». Por todo ello, la FAVT propone al Ayuntamiento la contratación de una empresa exterior para hacer tareas de limpieza puntuales y básicas hasta que no entre en vigor el nuevo contrato.

Campaña en Change.org

¡Por otra parte, la vecina y médico del barrio del Carme de Tarragona, Mónica Novés, se ha dirigido a la FAVT para presentarle la campaña No más suciedad en Tarragona! Exigimos Limpieza Ya, que ha impulsado desde el portal Change.org. La campaña, que ya cuenta con más de 1.700 firmas, propone: intensificar la limpieza semanal de las calles con métodos que ya se utilizan en otros municipios; sancionar y vigilar más los actos incívicos que ensucian la ciudad; incrementar el número de pipi-canes y zonas de arena en toda la ciudad para que los perros orinen y defequen; y más campañas de educación y concienciación comunitaria. Unas propuestas que la Federación también comparte.

La médico Mónica Novés recuerda que «la limpieza es un derecho fundamental y de salud pública» y alerta que la falta de limpieza del espacio público «no sólo afecta a la estética, sino que puede traer graves problemas de salud porque son focos de infecciones, plagas y otros riesgos».

Les 18 asociaciones que integran la FAVT son: AV Mas d'En Pastor, AV La Unió de Sant Pere i Sant Pau, AV Progressista de Torreforta, AV Amics Parc Riu Clar, AVV La Floresta, AV Sant Salvador i Sant Ramon, AV Amics de la Part Alta, AV El Serrallo; AV Parc Francolí, AV L'Albada, AV Camí del Llorito-Terres Cavades, AV Tarragona 2, AV Riu Clar, AVV Camp Clar Zona Esportiva, AV Buenos Aires, AV Torrenova y AV Icomar.