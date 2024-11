Tarragona levanta el confinamiento por la DANA

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona ha levantado las restricciones y el confinamiento que se había decretado a raíz de la llegada de la DANA en la ciudad. Así pues, después de reunirse con la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha decidido poner punto final al confinamiento.

En una rueda de prensa, el alcalde ha celebrado que no se hayan registrado daños personales ni víctimas como consecuencia de la tormenta. «Celebramos que no ha habido daños personales ni víctimas», ha declarado. Sin embargo, ha reconocido que todavía no se puede hacer una valoración precisa de los daños materiales ocasionados en los hogares e infraestructuras.