Después del paso de la DANA por la ciudad de Tarragona esta madrugada, el alcalde Ruben Viñuales ha anunciado esta mañana que se plantean ampliar el confinamiento hasta las 18 horas. «Estaremos pendientes de la meteorología», ha afirmado Viñuales, destacando la necesidad de seguir monitorando las condiciones climáticas antes de tomar una decisión definitiva.

En una rueda de prensa, el alcalde ha celebrado que no se hayan registrado daños personales ni víctimas como consecuencia de la tormenta. «Celebramos que no ha habido daños personales ni víctimas», ha declarado. Sin embargo, ha reconocido que todavía no se puede hacer una valoración precisa de los daños materiales ocasionados a los hogares e infraestructuras.

Las autoridades locales se mantienen en alerta para garantizar la seguridad de la población, mientras los servicios de emergencia trabajan para restablecer la normalidad en las zonas más afectadas.