El cementerio de Tarragona se ampliará con una nueva isla de unos 500 nichos

El cementerio de Tarragona se ampliará con una nueva isla de aproximadamente 500 nichos. Está previsto que la ampliación, que actualmente se encuentra en trámites para obtener la licencia municipal, se ubique en la zona no edificada situada detrás del cementerio, en paralelo al espacio que ocupará el nuevo tanatorio-crematorio.

Por ahora, explican fuentes del equipamiento, el proyecto no cuenta con una fecha estimada de inicio ni de finalización, ya que se encuentra en «una fase muy inicial» y no se trata de una necesidad inmediata. Actualmente, el cementerio cuenta con 19.500 sepulturas y, según indican, todavía dispone de una amplia capacidad para acoger nuevos entierros. Por lo tanto, «no se trataría de una actuación de urgencia, sino de adelantarse a futuras necesidades».

Avance positivo en el nuevo tanatorio

Por su parte, las obras del nuevo tanatorio-crematorio de la ciudad avanzan «adecuadamente» y «siguiendo el calendario establecido». En este sentido, se prevé que Mémora y la Fundación Sant Pau i Santa Tecla, propietaria del cementerio de Tarragona, tengan terminado el equipamiento para finales de 2025.

Este estará situado en una parcela de 4.271,60 m² ubicada en el norte del cementerio histórico y se distribuirá en dos alturas y una cubierta ajardinada, que permitirá la continuidad visual del frente del cementerio. En la planta baja se ubicará la zona de trabajo, la sala de despedida, el horno crematorio y el oratorio. Esta sala tendrá unas dimensiones medias y será más alta que el resto del edificio, iluminado por un gran ventanal con luz tamizada.

La primera planta acogerá el vestíbulo de acceso, la cafetería y cinco salas de velatorio, que estarán situadas en la zona interior del edificio, y dispondrán de patios interiores que las separarán de la parte destinada al túmulo. El edificio también contará con un parking subterráneo. El nuevo equipamiento ofrecerá también programas de acompañamiento al luto y proyectos como Ciudades que cuidan, que tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar procesos para una muerte digna.

Los horarios de Todos los Santos

Como cada año, el cementerio de Tarragona ampliará el horario de apertura al público y habilitará una segunda entrada con motivo de la festividad de Todos los Santos. Hasta el 2 de noviembre, el recinto se mantendrá abierto ininterrumpidamente desde las 9 h hasta las 18 h. Además, también se podrá acceder por la puerta del Camí del Llorito desde las 9 h hasta las 19 h el día 1 de noviembre, y de 9 h a 14 h el día 2.

Los visitantes podrán consultar la ubicación de las personas inhumadas mediante un código QR situado en la entrada principal del cementerio. También se pondrán a disposición seis sillas eléctricas para personas con movilidad reducida, que se podrán pedir a las oficinas o al personal en la puerta principal del recinto.

El cementerio también acogerá ceremonias religiosas abiertas a todos los visitantes que quieran asistir. El día 1 de noviembre, a las 16 h, se oficiará el Santo Rosario en la capilla del cementerio, que el día 2 de noviembre, la festividad de los fieles difuntos, acogerá la Santa Misa. Esta se oficiará a las 9 h y a las 12 h en catalán y a las 10 h en castellano.

Un nuevo espacio de duelo

Este año, el cementerio dispone de un nuevo espacio de memoria dedicado al luto gestacional, perinatal y neonatal. Situado en una de las plazas del cementerio, cuenta con un gran banco semicircular que envuelve un ejemplar de árbol del amor, llamado así por la forma de corazón de sus hojas.

Al lado del banco, en un atril de hierro con un cajón en la parte inferior, se puede encontrar un Libro de memoria donde las familias pueden dejar escritos sus sentimientos, pensamientos y mensajes de recuerdo. El espacio es de acceso libre durante el horario de apertura al público del cementerio.

