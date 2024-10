Tres de cada cuatro vecinos de Tarragona y la Canonja se ven afectados por el ruido ferroviario

Publicado por Álvaro Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya ha hecho pública este año la cuarta fase de los mapas estratégicos de ruido. Estos son una herramienta que evalúan la exposición de la población al ruido y que deben elaborar cada cinco años las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes.

Uno de estos puntos es el que conforman Tarragona y la Canonja, con una población de 142.452 habitantes y una superficie de 65,2 kilómetros cuadrados. Este núcleo publicó por primera vez su mapa estratégico en el año 2021, con un estudio que analizaba el impacto del ruido durante el periodo 2017-2022. Este año ha salido a la luz la nueva fase que expone los datos correspondientes a los años entre el 2022 y el 2027.

Si comparamos los datos totales de los dos informes, podemos encontrar que las personas afectadas por potencias entre los 55 dB y los 75 dB se ha visto ligeramente reducida. No obstante, ha habido un considerable aumento de las personas afectadas por el ruido por debajo de los 55 dB, el nivel más bajo que mide el estudio.

Yendo al detalle, las últimas cifras disponibles mostraban a un 4,6% de la población afectada por ruidos de menos de 55 dB, en cambio, el nuevo mapa ejemplariza que un 30% de los habitantes están expuestos a esta potencia. Por el contrario, si miramos los valores más altos registrados –entre 70 dB y 74 dB– el porcentaje se ha visto reducido de un 3,5% a un 2,5% de población afectada. Este cambio se ve reflejado en el resto de niveles a excepción de la comprendida entre los 64 dB y los 69 dB, donde se refleja un pequeño aumento con respecto al último estudio.

Ruido ferroviario

Si nos fijamos en las diferentes fuentes, la diferencia del ruido total coincide bastante con la evolución sufrida por el ruido del tráfico ferroviario. La afectación de menos de 55 dB en este ámbito ha crecido de 5.700 personas a 109.000, implicando que, con los nuevos datos, un 76,5% de la población se ve afectada por el impacto de este ruido. El tráfico vial sigue siendo el ruido que afecta a más personas, pero este se ha visto ligeramente reducido.

En el resto de niveles de ruido también podemos encontrar un notable incremento, ya que en los valores por encima de los 55 dB se encontraban cero personas afectadas en el estudio publicado en el año 2021. En cambio, en el nuevo mapa de ruido, se encuentran personas afectadas en todo el rango por debajo de los 75 dB. Más concretamente, hay un 2% de la población afectada por señales entre los 55 dB y los 59 dB, una cifra que se va reduciendo hasta el centenar de personas perjudicadas por valores entre los 70 dB y los 74 dB, los valores más altos registrados dentro del estudio.

Los puntos más afectados por esta tipología de ruido son los barrios de Ponent de Tarragona y el sur de la Canonja. También hay que remarcar que el mapa de ruido distingue durante los diferentes periodos del día, con especial atención por la noche. Vista esta variable podemos observar cómo el tráfico ferroviario provoca ruidos de mayor intensidad durante la noche, donde se registran las afectaciones de mayor intensidad.

Puntos calientes

Dejando de lado el tráfico ferroviario y volviendo a las afectaciones generales, el mapa de ruido permite identificar algunos puntos calientes donde se concentran la mayoría de las afectaciones. Uno de los principales es la zona donde se creen las carreteras A-27, A-7 y T-11, afectando, sobre todo, a los barrios de Torreforta y a la zona del Francolí. Muchas viviendas de esta zona se exponen a niveles de entre 65 dB y 70 dB, ruidos especialmente molestos, e incluso superando esta potencia.

En general, los barrios de Ponent y la Canonja se encuentran sometidos a un alto nivel de ruido, provocados principalmente por las tres carreteras que cruzan esta zona y la proximidad con las vías del tren. La producción industrial no plantea prácticamente problemas de ruido en las zonas pobladas, no obstante, dentro del mapa publicado hay un punto caliente con valores por encima de los 70 dB en el polígono Entrevies, aunque este prácticamente no llega a las zonas residenciales.

Si miramos hacia Llevant, es destacable la gran afectación que tiene el entorno de la AP-7 en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, sumergiendo prácticamente todo el barrio en niveles por encima de los 65 dB. La situación es también grave en el barrio de la Móra, donde confluyen las vías del tren y la AP-7, creando así una tormenta perfecta que genera más de 65 dB en buena parte del barrio. Todos estos ruidos disminuyen por la noche, sin embargo, se mantienen por encima de los 55 dB en Torreforta, la Floresta, Bonavista, el norte del Francolí y parte de la Móra.