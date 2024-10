Garreta se despide de la presidencia del Port con la «satisfacción» de haber puesto el foco en la descarbonización

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Saül Garreta se despidió ayer de la presidencia del Port de Tarragona destacando el proceso de descarbonización impulsado durante sus dos años de mandato. «Estoy contento de haber puesto el foco en la desfosilización de la economía», señalaba el todavía máximo dirigente de la Autoridad Portuaria, antes de su cese, que podría llegar este mismo martes. Más de un centenar de personas se acercaron al Teatret del Serrallo para escuchar el último discurso de Garreta.

Entre otros, estaban presentes la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Raquel Sans o el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, o el exalcalde Pau Ricomà; así como representantes del tejido económico y social de la ciudad, y de la comunidad portuaria. El presidente del Port destacó el giro que ha dado el Port para ser líder en sostenibilidad en el Mediterráneo.

«Aunque va en contra de los planes de empresa, las inversiones, o la lógica, el planeta nos lo pide. Nos enfrentamos a un reto enorme», apuntaba Garreta, quien recordaba que la Unión Europea exige reducir un 55% las emisiones de cara al 2030.

En este sentido, remarcaba la importancia de la colaboración publicoprivada y la necesidad que empresas y administraciones sean «generosas» y trabajen «codo con codo». Esta apuesta por la sostenibilidad, sin embargo, se ve empañada por la apuesta que se ha hecho estos años de mandato por la llegada de cruceros, que está previsto que vaya en aumento. Esta situación ha generado reticencias entre la población.

También remarcó la apuesta por la recuperación medioambiental y de la biodiversidad con el inicio de las obras de restauración de los Prats d'Albinyana de Vila-seca, una zona incluida dentro de la Xarxa Natura 2000, y un conjunto de actuaciones en los Horts de Vinet, en la desembocadura del Gaià y del Francolí. Además, destacaba que se ha empezado a construir el futuro Parc del Port, un bosque urbano en torno al edificio institucional que embellecerá la fachada marítima de la ciudad.

Deberes pendientes

Garreta deja la presidencia del Port con una espina pintiparada: el impulso definitivo de la Vall de l'Hidrogen. «Estamos ante una gran oportunidad, pero también de un gran riesgo. Una de las últimas cosas que he hecho es intentar que el proyecto no cayera», apuntaba el todavía máximo dirigente de la APT, quien aseguraba que «no es una crítica a nadie, todo el mundo se ha esforzado, pero no ha sido suficiente». En este sentido, recordaba que, «cuando la Vall de l'Hidrogen no tenía sede y eran dos personas, les pusimos oficinas porque teníamos claro que teníamos que jugar esta partida».

«Alguien tiene que empezar», decía el presidente del Port, quien lamentaba que muchas de las decisiones se toman «a 8.000 kilómetros de aquí y esto sólo se soluciona haciendo lobby y yendo todos a una». Garreta se ha ofrecido a ayudar al próximo presidente, el subdelegado del Gobierno central, Santi Castellà, en este proceso para que Tarragona sea «punta de lanza» en esta «transformación energética» que está afrontando toda Europa.

Por otra parte, en referencia al impuesto en las empresas energéticas, opinaba que «seguramente se tiene que hacer, pero no como se ha hecho». «La fiscalidad tiene que ser justa y adecuada, pero no ahogamos a nadie provocando que no hagan las inversiones necesarias para conseguir esta transformación». En este sentido, señala que las empresas privadas «tienen que tirar del carro», mientras que las públicas deben «garantizar el interés público.

Inversiones futuras

Garreta destacó que, en el 2022 y en el 2023, han sido los primeros dos años en los que el Port ha superado los 60 millones de ingresos, alcanzando una solidez económica que permite encarar un programa de inversiones públicas de 412 millones de euros entre 2024 y 2024, con grandes proyectos estratégicos como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), el Contradique de Ponent, la fase 2 del Moll de Balears y los OPS de Molls de Balears, la electrificación del Moll d'Aragó y las instalaciones de estaciones fotovoltaicas.

El presidente destacaba la finalización de los accesos a la ZAL con una inversión de 13 millones de euros y la fase final de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, que se acabará a mediados de 2025. También detallaba que las inversiones privadas suman 67,5 millones de euros. Entre otros, hacía mención de la posible inversión de una marca china de vehículos eléctricos, con la instalación de un centro de producción en la ZAL, o la posibilidad que la empresa de Egipto Ocean Express Shipping opere desde Tarragona.

Todos estos proyectos tienen que implicar un «salto cualitativo» al Port, para que «pase de estar entre los primeros de segunda división, a estar en primera». Garreta acabó su discurso de despedida agradeciendo la tarea de todo su equipo estos dos años y afirmando que tiene que ser una pieza fundamental en la futura Área Metropolitana de Tarragona, convirtiéndose en un agente facilitador.