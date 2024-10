Els Amics de les Arts: «Un grupo de pop tiene que explicar su paso por la vida»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Una de las primeras cosas que habéis hecho para celebrar el 20.º aniversario es una gira por salas pequeñas. ¿Cómo ha sido eso?

Ferran Piqué: «La idea era ir para presentar el concierto de aniversario que haremos el 25 de julio de 2025. Y también hacer valer las salas de conciertos, porque cada día hay menos, y es una lástima. Nosotros dimos los primeros pasos y aprendimos a ser grupo en lugares como estos, así que queríamos volver a ponerlos en el mapa. En Tarragona habíamos tocado en el Cau, en la Zero, en el Camp de Mart... El Cau fue el primer lugar, y todos tenemos un buen recuerdo. Por eso quisimos volver, y volver a tener el público cerca, como veinte años atrás».

¿Cómo eráis hace veinte años?

Dani Alegret: «Como grupo, hemos cambiado. Nos hemos ido formando y hemos escuchado mucha música, para aprender y mejorar, y nunca nos hemos conformado en quedarnos donde estábamos. Con los discos igual, hemos trabajado con productores buenísimos y diferentes, y hemos evolucionado mucho. Esta es la parte lógica, la que se espera de un músico profesional. Pero, como aparte, hay cosas de los inicios que todavía quedan. Primero, la amistad, porque para aguantar veinte años con estos dos de aquí, tienes que estar bien. Nos lo pasamos bien, y no sólo en el escenario, que es lo más fácil, sino también el resto del tiempo. Los kilómetros de carretera desgastan mucho, y si no estás con gente que amas, no vale la pena. Después, hay elementos del principio que todavía los estamos replicando. Los tres queríamos cantar, y cuando creamos el grupo tuvimos que inventar eso de pasarnos la pelota, que es una cosa muy Amics de les Arts. En algún momento pensamos cambiarlo, pero no funcionaba del todo bien, porque jugar con las armonías vocales y trabajar el tema coral de manera más ambiciosa forma parte de nuestro ADN».

Fuisteis innovadores en estos y otros ámbitos, como las letras de las canciones. ¿Tenéis conciencia de haber abierto un camino?

Joan Enric Barceló: «Nosotros siempre hemos seguido nuestro instinto, sin pensar que queríamos ser diferentes de lo que entonces estaba sonando. Sólo queríamos explicar historias. Quizás no eran historias evidentes, pero, al final, los temas de las canciones pop son muy acotados. L'home que treballa fent de gos, por ejemplo, es una canción sobre la soledad. Vale, dentro de este marco se pueden hacer 50.000 canciones más, pero esta es nuestra aportación a esta cuestión de la soledad, del perdedor, de la persona que no encaja».

Hagamos un poco de historia: ¿en qué momento fuisteis conscientes de que aquello de Els Amics de les Arts iba en serio?

F.P.: Hay dos momentos. Uno, cuando decidimos grabar un disco en un estudio de grabación. Era el verano del 2009, y dijimos 'Este año no haremos vacaciones, y todos los ahorros nos los gastaremos en esto'.

D.A.: «Ahora, grabar discos es más fácil, porque hay más recursos, y eso es fantástico para la música, pero entonces era muy diferente».

F.P.: «Sí. Dijimos: 'Hagámoslo, lo ponemos todo, y ya está. Ya habremos hecho el disco, y dentro de cuarenta años, explicaremos a nuestros nietos que cuando éramos jóvenes hicimos tres maquetas y grabamos un disco en un estudio'...»

J.E.B.: «Era un disco póstumo» [Ríen].

F.P.: «El otro momento fue en diciembre de aquel mismo año, en la fiesta mayor de Sant Andreu. El disco había salido hacía un mes y medio, y estábamos en el escenario cantando L'home que treballa fent de gos. De repente, vimos que la gente lo estaba cantando. Nos miramos, y nos preguntamos los unos a los otros si aquellos que cantaban eran amigos de alguien de nosotros. ¡Y no, tú! Fue muy bestia, lo recordamos como si fuera hoy. Gente que no conocíamos, cantando nuestras canciones».

D.A.: «Yo me quedé a vivir en Sant Andreu...».

¿Quién es vuestro público, y qué relación tenéis?

J.E.B: «Una de nuestras grandes suertes es que siempre hemos entendido que el público era nuestro tesoro. Fuera una persona, dos, o 100.000. Da igual. Lo tenemos que valorar, respetar y cuidar musicalmente. Nuestro compromiso como grupo ha sido no hacer el mismo disco cada año. Sería perfecto, porque al público le sonaría en casa, pero aunque el ADN siempre es Amics de les Arts, queremos ser tastaolletes, picotear de aquí y de allí en el ámbito de la producción, de la composición y de la lírica. Hemos querido que cada disco fuera diferente y reflejara cosas diferentes. Pensamos que un grupo de pop tiene que explicar su paso por la vida a sus seguidores. Y que ellos, tengan veinte años, cuarenta o sesenta, puedan ir enganchándose a según qué versos, frases o estrofas».

Habéis hecho una gira por locales pequeños para tener al público muy cerca. Es un regalo también para ellos.

F.P.: Lo hemos querido hacer así porque este también era el ADN de Els Amics de hace veinte años: tocar en salas pequeñas con el público muy cercano. Cuando tienes la gente tan cerca, no te puedes esconder, y pasan cosas que no pasan cuando tocas para 2.000 personas. Delante de 2.000 personas no eres tan vulnerable como delante de 80. Teníamos ganas de volver a establecer este diálogo mirando a los ojos de la gente, permitirnos y permitirles aquella comunicación de hace veinte años. Tenemos el mejor trabajo del mundo, cada día cuando nos levantamos por la mañana recordamos que todo esto es un regalo».

El musical Pares normals funcionó muy bien. ¿Entre los proyectos de futuro hay un segundo musical?

D.A.: «Con Pares normals, que fue un reto artístico, vivimos una experiencia brutal, haciendo realidad un antiguo sueño. Fue muy bien, estuvimos cuatro meses y medio en el Poliorama, y lo queremos repetir. Tenemos una idea que nos gusta mucho, ya lo hemos escrito, tenemos el guion, la estructura y las canciones, y ahora estamos buscando a alguien para hacerla realidad. Hay mucha gente que lo ve viable y estamos más cerca que lejos de poder anunciarlo. Pero, en todo caso, seguro que el musical no será en 2025».

Lo que sí que será seguro en 2025 es el concierto de aniversario en el Poble Espanyol.

J.E.B.: «Sí, hemos decidido dar un concierto que apele a todo el mundo que nos ha seguido durante estos veinte años y que tiene los Amics en algún rincón de su vida. Reunir a toda esta gente de diferentes generaciones y dedicarles una gran noche. Después, lo complementaremos con un disco de colaboraciones, con veinte canciones de Els Amics cantadas por nosotros, con veinte artistas diferentes. Hay gente que ya conocíamos y también gente que queríamos conocer, de edades que van de los veinte a los ochenta y pico. Me la juego que, si ahora dices dos o tres, los adivinas seguro...».

Vosotros hacéis 20 años, pero aquí en Tarragona tenemos Els Pets que hacen 40. ¿Cómo os veis dentro de dos décadas más?

J.E.B.: «Para mí, Els Pets siempre han sido un referente. Son un ejemplo, en el sentido que no han parado nunca de tocar, han ido creciendo y han sabido reinventarse, haciendo discos mejores cuanto más grandes se hacían. Nosotros, que estamos dentro de este mundo, sabemos que esto es muy difícil. Ojalá podamos hacer años como ellos».

D.A.: «De hecho, la primera vez que tocamos en el Poble Espanyol, donde ahora daremos el concierto de aniversario, fue haciendo de teloneros de Els Pets, y Lluís subió a cantar Reykjavik. Espera que no sea que ahora... cante en el disco de aniversario...». [Ríen todos].