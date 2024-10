Pelea multitudinaria en la calle Mallorca de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este sábado por la tarde, en torno a las 16:00 horas, la calle Mallorca de Tarragona se ha convertido en el escenario de una pelea multitudinaria.

Según fuentes policiales, los servicios de emergencias han recibido varias llamadas alertando de 15 a 20 personas implicadas en el altercado, que ha tenido lugar en la vía urbana, a plena luz del día.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones de la Guardia Urbana de Tarragona, pero a su llegada, informan, la pelea ya se había disuelto.

Los agentes han procedido a identificar los implicados, pero no se han realizado detenciones ni se ha presentado ninguna denuncia. Además, se confirma que no ha habido heridos y que no se ha utilizado ningún arma durante el incidente.