Xavi Puig: «Junts no sabe como justificar su sí al presupuesto»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

«Junts no sabe como justificar su sí al presupuesto». Con esta claridad se expresa el portavoz adjunto de ERC al Ayuntamiento, Xavi Puig, sobre el posicionamiento del grupo municipal de Junts per Tarragona. El partido liderado por Jordi Sendra ha pedido para el 2025 una partida por la mejora del polígono Francolí. El hecho es que ERC ya había pactado para los presupuestos de este año, que aprobó, una partida que se acabó presupuestando, pero no se ha ejecutado. «No entendemos por qué Junts quiere incluir en el presupuesto partidas que ya existen y que como hemos visto no se acaban gastando», asegura Puig.

El Grupo Municipal de ERC recuerda al equipo de gobierno que el presupuesto de este año ya cuenta con una partida de un millón de euros para polígonos, concretamente por la zona industrial del Francolí. «Si hay esta partida es porque ERC la negoció con el PSC para aprobar el presupuesto de este año», subraya a Puig.

Además, los republicanos recalcan que durante el mandato republicano dejaron elaborado el proyecto para mejorar el vial central del polígono Francolí. «Este es un proyecto muy importante que supone la renovación de todo el asfalto, la mejora de las aceras y la creación de una rotonda en medio del vial para que los vehículos no tengan que hacer todo el polígono para hacer el cambio de sentido», detalla Puig.

Desde de ERC explican que mientras no se ejecuta este proyecto la partida también puede ir destinada a otros polígonos, como el proyecto de reasfaltado del polígono Entrevías que los republicanos llevaron al pleno pasado en forma de moción y que se aprobó por unanimidad. Aparte de la partida del millón de euros para el polígono Francolí, que ya hay al actual presupuesto. También aclaran que al presupuesto hay partidas genéricas para mejorar la vía pública de toda la ciudad, dinero que puede servir para asfaltar, arreglar aceras o la señalización vertical y horizontal de tráfico.

Fuera de las negociaciones

Los republicanos se descartaron de las negociaciones del presupuesto municipal porque consideran que el alcalde, Rubén Viñuales, ha «roto» los puentes de confianza.