Una clínica denuncia por «acoso» una entidad antiabortista en Tarragona

«No estás sola, podemos ayudarte». «Reza por el fin del aborto». Imágenes de la Virgen Maria, rosarios en mano y oraciones al unísono. Con este escenario, un centro médico de Tarragona convive desde hace un mes. Concretamente, se trata de la clínica Eira, la única donde se hacen abortos en la ciudad, en la calle Frederic Mompou.

Se trata de una campaña impulsada por la entidad antiabortista llamada 40 Días Por La Vida. La asociación organiza vísperas de 9 de la mañana en 9 de la noche ante el centro. Lo hacen desde el pasado 25 de septiembre y continuarán hasta el 3 de noviembre. Las personas se apuntan mediante su página web y de momento ya se han registrado 129 voluntarios. Un total de 661 turnos.

Dos campañas al año

«Llevamos a cabo dos campañas al año. Una siempre a Cuaresma y una antes del Adviento. Es un movimiento que nació en los Estados Unidos y que ha llegado a España», explica Rafa Cervera, portavoz de la entidad en Barcelona y Tarragona. Estas protestas ya se han hecho otros años en la ciudad condal, pero este año es la primera vez que se hace en Tarragona. «A las vísperas sobre todo se reza y, si alguna persona que se dirige a la clínica golpista lo pide, le damos información sobre donde puede ir para que lo ayuden en su situación», remacha Cervera.

El registro telemático permite a la entidad controlar que no se reúnan más de 19 personas. De esta forma, no tienen que comunicar la concentración y tienen derecho a hacerlo. «Intentamos estar dentro de la ley y cumplirla. No entorpecemos el camino en el centro», dice Cervera.

Vacío legal

Este es el vacío legal que encuentra la asociación para llevar a cabo sus actividades, aunque hay una instrucción del Departamento de Interior que prohíbe manifestaciones antiabortistas delante de las clínicas. «Los voluntarios en Tarragona han respondido muy bien, con muchas ganas de empezar. La voluntad es seguir haciendo estas acciones», expresa Cervera.

Les personas que participan en las vísperas lo hacen aunque el centro esté cerrado. No nos dirijimos a los trabajadores o clientes del centro. Intentamos ser lo más delicados posible», concluye Cervera. Sin embargo, la clínica ha denunciado la entidad por «acoso» ante los Mossos d'Esquadra. Desde el centro se ha declinado hacer declaraciones a este medio, pero se ha confirmado la denuncia.

Ruegan por el cierre

La entidad organiza protestas por toda España y en Barcelona tiene tres vísperas activas ante centros médicos. Y ha llegado ya además de 1.000 ciudades en 63 países, según explica en su portal web. «Tenemos fe y confiamos en el poder del Señor, no en el nuestro, y por eso rogamos. Si es voluntad de Dios, muy pronto el centro abortivo de Tarragona cerrará las puertas», expresó Valerie, la coordinadora de las protestas en la ciudad, al digital Religión en Libertad. Hace pocas semanas, la ministra de Sanidad, Mónica García, expresó que el Gobierno creará un registro de médicos objetores al aborto, en búsqueda de acabar con los vacíos|huecos legales.