La propuesta del recargo a la tasa turística coge por sorpresa al sector hotelero y de campings

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

La propuesta del Ayuntamiento de Tarragona de aplicar un recargo municipal en el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEEC) —conocida popularmente como la tasa turística— ha cogido por sorpresa al sector hotelero y de campings, que se ha enterado a través de los medios que el consistorio tiene la intención de aplicar un canon extra a los visitantes que llegan a la ciudad.

Diario Más explicaba ayer que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está abierto a sacar adelante la petición del Ayuntamiento de instaurar las mismas tarifas que hay en Barcelona, donde el recargo es de cuatro euros y se aplica a todos los establecimientos turísticos, incluyendo hoteles, campings, apartamentos turísticos o cruceros.

«Es la primera noticia que nos llega, no tenemos información al respecto», explica el presidente de la Asociación Hotelera de Tarragona ciudad, Xavier Jornet, quién, de momento, no quiere hacer ninguna valoración. «Quiero esperar a hablar con nuestros asociados y también con el Ayuntamiento de Tarragona para que nos informen directamente sobre cuál será la tarifa, a quien afectará, en qué condiciones se aplicará o qué control habrá», señala Jornet, quien ha mostrado su preocupación porque el consistorio no se haya reunido previamente con el sector para explicar esta propuesta y se hayan acabado enterando por la prensa.

El presidente de la Agrupación de Campings de Tarragona ciudad, Roger Trillas, también considera que hay «cosas que no quedan claras». En este sentido, apunta que «todo hace pensar que está en un proceso muy inicial, esperamos participar y no tengo ninguna duda que será así, ya que el Ayuntamiento siempre nos tiene en muy buena consideración», Trillas ha pedido información sobre este recargo municipal para poder exponerla a la junta de los campings de Tarragona.

Celebración «con pinzas»

Stop Creuers Tarragona-Veïnat pel decreixement turístic ha celebrado la iniciativa del consistorio, pero «con pinzas». «Vemos bien la medida, pero hay algunos interrogantes», señala Amadeu López, miembro de la entidad. Estas dudas se centran, sobre todo, en el uso que se dará del dinero que se recaude con el nuevo recargo que se añadirá al Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos que cobra la Generalitat de Catalunya: «No se tiene que entender como una tasa recaudatoria, sino que tendría que ser un primer paso para poder controlar un poco el turismo».

El consistorio cobraría el 100% de los beneficios obtenidos con este recargo y, según explicó al alcalde, Rubén Viñuales, la intención es gastarla en cosas que estén relacionadas con mejorar la experiencia de los visitantes y para cubrir los gastos que pueden generar con respecto a seguridad o limpieza. Desde Stop Creuers Tarragona defienden que, como en Barcelona, este dinero «no tiene que tener un uso finalista» y se tendría que utilizar para «mejorar la vida de los ciudadanos». «Una de las propuestas que hacemos es que una parte importante de lo que se recaude se destine a presupuestos participativos», indica López.