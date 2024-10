Cerca de 500 aspirantes acuden al Job Dating Pirineus-Costa Daurada

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Nervios en el aire y currículums en mano, este es el ambiente de que se respiraba ayer por la mañana en el Espacio Tabacalera, escenario de la tercera edición del Job Dating Pirineus - Costa Daurada, una iniciativa del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) en colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona que tiene como finalidad poner en contacto varias empresas del sector hostalero, turístico y de restauración de los Pirineos con personas interesadas en trabajar en la zona durante la temporada de invierno. Fueron casi 500 los candidatos que, como si de una primera cita se tratara, esperaban, nerviosos, su turno para ‘seducir’ en una de las 16 empresas asistentes e iniciar con ellas una sana y larga relación laboral.

De esta manera, desde las 10 y hasta las 14 horas, el espacio se llenó de personas que, con el objetivo de conseguir una de las 120 plazas ofrecidas, se añadían a la larga cola que ocupaba las escaleras del edificio. «Estoy un poco nerviosa, ya que es mi primera entrevista, pero creo que saldrá bien», aseguraba Maria Victoria, que este año ha iniciado sus estudios universitarios y busca trabajo para poder financiarlos. «Escogí dar a las clases en línea para poder compaginarlas con el trabajo, y creo que esta es una muy buena oportunidad», explicaba la joven, que se desplazó desde Lleida para acudir a la jornada. «Hasta ahora mi experiencia se ha limitado a trabajar en restaurantes, pero me gustaría probar alguna cosa nueva y hacer de recepcionista en un hotel, por ejemplo», afirmaba.

Mientras ella llegaba, Jordi Carmona se marchaba con una sonrisa de oreja a oreja. «Creo que ha ido super bien, tengo una buena sensación», aseguraba. «Hace siete años que trabajo como camarero. Durante el verano no falta el trabajo, pero cuando llega el invierno toca ‘subir hacia arriba’», explicaba el de Deltebre.

Un proceso complicado

Navegar el mercado laboral no es un hito sencillo, y a menudo puede resultar frustrante para personas como Paco González, que a pesar de su bagaje laboral, afirmaba encontrarse «estancado». «Fui el año pasado, pero no hubo suerte, espero que este año sea diferente. Me iría muy bien encontrar alguna cosa, ya que casi no he trabajado estos últimos años y no ha estado por falta de voluntad», lamentaba. «Es todavía más complicado encontrar trabajo cuando llegas a una cierta edad. Tengo 60 años y conozco a muchas otras personas que se encuentran en la misma situación. Te presentas en mil lugares, te dicen que te llamarán, pero esta llamada nunca llega», explicaba González. «Ahora hace años que no me dedico a la hostelería, ya que me he dedicado sobre todo a la construcción y la jardinería, pero trabajé en una pizzería seis años cuando era joven, así que espero que eso me ayude a conseguir trabajo como pizzero», apuntaba.

Un cambio de aires

Otros candidatos, en cambio, ven el acontecimiento como la oportunidad perfecta para hacer un «cambio de aires». «Gracias a esta iniciativa he podido encontrar varias ofertas laborales en la montaña, que es un ambiente totalmente diferente del de aquí a la ciudad», explicaba Eva Ruiz, acostumbrada a trabajar en el sector de la hostelería en la Costa Daurada durante la temporada estival. «Los veranos son muy intensos aquí, y necesito aclarar la mente un poquito. Por eso creo que un invierno trabajando en los Pirineos podría ser muy beneficioso para mí», aseguraba Ruiz.