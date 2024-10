Jesús Vilamajó: «Queremos dejar un poso en la ciudad, que la fotografía llegue a todo el mundo»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Este año el Festival SCAN tiene como tema central las urbes. ¿Por qué lo habéis escogido?

«En el SCAN buscamos abordar temáticas que nos ayuden a focalizar los esfuerzos creativos y de reflexión, porque entendemos que la fotografía no es sólo un medio estético, sino que también es un medio de comunicación. Este año hemos escogido las urbes por diferentes motivos. Primero, porque es un tema que, en Tarragona, nos toca muy de cerca, dado que, ya a la Antigüedad, fue una de las primeras ciudades del Imperio romano fuera de Roma. Este ya es un punto de partida interesante, porque queremos que haya conexiones con la ciudad. Y después porque aunque las urbes han estado muy trabajadas desde los inicios de la historia de la fotografía, ahora en el siglo XXI, con las ciudades tan masificadas, han aparecido nuevas problemáticas relacionadas con cuestiones como el medio ambiente, los suministros, la gentrificación, la migración... Por lo tanto, es un tema que nos proporciona un espacio de trabajo lo bastante amplio para abordarlo desde diferentes puntos de vista».

Ponéis el foco en el talento emergente. ¿Por qué?

«Cuando nace el SCAN, el año 2008, ya se hace pensando en la fotografía emergente. Este planteamiento lo hemos querido mantener para seguir dando voz a artistas jóvenes o que están en vías de consolidación».

Además de ser un escaparate para ellos, los jóvenes también nos muestran nuevas maneras de entender la fotografía.

«Tenemos que tener en cuenta que, a lo largo de la historia, la fotografía ha pasado por diferentes procesos, que siempre han sido relacionados con el momento en el cual se vive. No es igual la fotografía de principios del siglo veinte que la de entreguerras. No sólo por la tecnología, sino también por las problemáticas sociales. Después, también tenemos que pensar que, de alguna manera, los fotógrafos abordan su trabajo en función de su cultura visual. Hoy día esta es mucho más amplia, porque los jóvenes han tenido más posibilidades de estudiar e impregnarse de la cultura visual de todo el mundo, no sólo de la que tienen más cerca. Todo eso hace que tengan visiones más enriquecidas, y este enriquecimiento cultural produce nuevas miradas. Finalmente, también somos en un momento de hibridación de disciplinas: la fotografía pura, como lo entendemos hasta los años 80, se ha ido diluyendo, y ahora puede ir asociada a la pintura, la escultura, las imágenes en movimiento...».

En una sociedad como la nuestra, en la que la fotografía está tan mediatizada y es omnipresente, también hacéis valer el trabajo de los profesionales.

«Sí, pero aunque el SCAN tiene una vertiente profesional que es muy importante, este es un festival financiado con fondos públicos que quiere dejar un poso en la ciudad. Los fotógrafos nos ofrecen sus visiones y queremos que esta fotografía llegue a todo el mundo. Desde un punto de vista de espectador, pero también de manera activa, para que la ciudadanía pueda hacer un aprendizaje y disfrutar del hecho fotográfico. Lo hacemos, por ejemplo, con las rutas SCAN, que son una actividad que tiene mucho éxito. O con los talleres en los barrios o con colectivos».

Este 2024 el SCAN celebra la undécima edición plenamente consolidado, pero ¿qué espacio ocupa en la escena de festivales de fotografía a escala nacional e internacional?

«Me cuesta un poco de hacer esta valoración, porque no soy lo bastante objetivo, pero, por ejemplo, este fin de semana hemos hecho un encuentro profesional con artistas de toda España y comisarios y directores de otros festivales, y todos se han marchado diciendo que es uno de los mejores festivales que se hacen en España. Pienso que es cierto. Primero, porque tenemos una larga trayectoria, es el festival más antiguo de Cataluña. Y después porque está plenamente reconocido, tanto en el ámbito español como internacional. Este año, en el SCAN Latente, hemos tenido artistas de nueve países diferentes... Y no hay ningún otro festival que trate a los jóvenes fotógrafos con la proyección y las facilidades que les ofrecemos aquí. Sin tener ni mucho menos los presupuestos de otros certámenes, el SCAN tiene un reconocimiento grande entre el sector artístico profesional.