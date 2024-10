Restricciones de tráfico por la Women Race de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona acogerá este domingo, 20 de octubre, la 9.ª edición de la Women Race El Corte Inglés. La celebración de este acontecimiento deportivo y solidario, que arrancará a las 9:30h, provocará restricciones al tráfico en diferentes puntos de la ciudad, tanto en calles como en accesos a parkings que se ven afectados por el paso de la carrera.

Este año el itinerario de 5 kilómetros recorrerá la zona más céntrica de Tarragona y pasará por puntos emblemáticos de la ciudad. Como es habitual, la salida y la llegada será la rambla del President Lluís Companys, justo delante de El Corte Inglés.

La Guardia Urbana ha preparado un dispositivo de tráfico para velar por el buen desarrollo de la prueba y la seguridad tanto de los participantes como de la ciudadanía. De las 08:30h a las 11h, aproximadamente, habrá restricciones de circulación en la zona centro de Tarragona, a las ramblas Nova y Vella y en la Part Alta. La ciudadanía dispondrá de itinerarios alternativos para desplazarse por la ciudad.

El recorrido

La prueba se desarrollará a lo largo de este itinerario: rambla President Lluís Companys (delante de El Corte Inglés) - plaza Imperial Tàrraco, por el lado izquierdo - Rambla Nova, por el sentido contrario - C. del Comte de Rius - Rambla Vella - Via de l'Imperi Romà - Portal del Roser - plaza de Pallol - C. de los Cavallers - C. de Comte - C. de Misser Sitges - C. de Mediona - plaza de Ripoll - C. de Riudecols - C. de los Cavallers - C. Major - C. de la Nau - C. de la Destral - C. de las Cuireteries - C. de Vilarroma - C. de la Nau - Bajada de la Peixateriaa - C. del Cos del Bou - plaza de la Font - C. Sant Fructuós - Rambla Vella - C. del Comte de Rius - Rambla Nova, en sentido contrario hasta el Balcó Mediterrani - Rambla Nova, por el sentido contrario - C. de Canyelles - plaza Corsini - C. de Reding - C. Colón - Rambla Nova, por el sentido contrario - plaza Imperial Tàrraco, por el sentido del tráfico - Rambla Lluís Companys, por el sentido contrario - Cambio de sentido por la coca central (sin invadir rotonda plaza Generalitat) – Llegada: rambla del President Lluís Companys (delante de El Corte Inglés).

Restricciones

A partir de las 6h. de la mañana se cortará la rambla del President Lluís Companys y sus accesos con motivo de la instalación de las infraestructuras tanto de la salida y la llegada.

Por la alta afluencia de participantes que se esperan en esta carrera solidaria se prohibirá el estacionamiento de vehículos en toda la rambla del President Lluís Companys.

A partir de las 8:30h. se cerrará todo el circuito de la carrera para los preparativos de la prueba, eso provocará el desvío de los vehículos por itinerarios alternativos.

A las 9:30h. se iniciará la carrera con una duración aproximada de una hora y quince minutos. Se prevé la apertura del circuito hacia las 10:45 horas, a excepción de la rambla del President Lluís Companys que permanecerá cerrada a la circulación de vehículos hasta las 12:30 h, aproximadamente.