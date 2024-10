Nou objectiu: tenir pressupostos aprovats a Tarragona el 15 de novembre

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Després del ple d’aquest divendres, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona tancarà la carpeta de les ordenances fiscals per centrar tota la seva atenció i esforços en les negociacions per tancar els pressupostos del 2025. Fa un mes, es feia públic que l’executiu socialista volia aprovar els comptes aquest 18 d’octubre.

Els grups de l’oposició veien «difícil» —alguns, fins i tot, «inviable»— arribar a aquesta data. El temps els ha acabat donant la raó. Ara, segons ha pogut saber Diari Més, la voluntat de l’equip de Rubén Viñuales és aprovar el pressupost en el ple ordinari de novembre, que se celebrarà, previsiblement, el dia 15.

Durant les pròximes quatre setmanes, el govern cercarà els acords necessaris per arribar als 14 vots necessaris per arribar a la majoria. De fet, les converses amb els grups de l’oposició van començar fa un mes. En aquestes primeres trobades, Junts i ECP van demanar als socialistes que donessin compliment als acords assolits fa un any per a l’aprovació del pressupost d’aquest 2024. També ho va fer ERC.

Enguany, però, els republicans s’han negat a negociar, al·legant que «Viñuales ha dinamitat tots els ponts de confiança», per l’incompliment de les inversions pactades i pel cas d’espionatge a una tècnica de l’Ajuntament. La portaveu d’Esquerra, Maria Roig, va reafirmar ahir el seu distanciament amb el batlle en una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona.

El PP torna a estar fora del tauler com va passar l’any passat, mentre que els consellers no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque, apuntaven a ser possibles comodins per als socialistes per aconseguir l’aprovació dels comptes. Tot i la bona predisposició dels ex de Vox a arribar a un acord, el govern ha descartat continuar conversant amb ells pel pressupost.

Viñuales vol respondre així a una de les exigències compartides de Junts i els comuns, amb qui l’executiu està prioritzant les negociacions. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, celebra aquest «canvi d’actitud respecte als dos trànsfugues» i torna a insistir que no acceptaran estar en cap fórmula en la qual participin ells.

En les darreres setmanes, ha mantingut reunions amb la comissió negociadora del govern —formada per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez— per revisar els acords de l’any passat. El nivell de compliment era molt baix fa unes setmanes, però, ara, està «molt bé». «S’han començat a moure partides que no s’havien tocat, com els 500.000 euros destinats a l’eliminació de barreres arquitectòniques», afirma Viñuales, qui detalla que «ja s’han fet reserves de crèdit».

El vot final, en assemblea

Comuns celebrarà avui una assemblea per exposar els acords que han assolit per les ordenances fiscals i també per recollir propostes per als pressupostos de l’any vinent, mentre que Podem ho farà demà. A partir de la setmana que ve, ECP començarà les trobades amb el govern per tancar un possible acord. El sentit del vot, però, s’acabarà decidint, de nou, en assemblea.

Per la seva banda, Junts està elaborant una llista de propostes mentre espera a la pròxima reunió amb l’executiu socialista. Després que Viñuales complís «un 85%» dels pactes tancats l’any passat, els sobiranistes estan oberts a tornar a arribar a un acord per a l’aprovació dels comptes.