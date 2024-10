Esperanza Sebastián: «Hemos normalizado el estrés y quien pide ayuda es porque está desesperado»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Vivimos estresados. Y lo peor es que lo hemos normalizado. Preocupada por esta situación y con una firme vocación de ayudar a los otros, la tarraconense Esperanza Sebastián, profesora y pedagoga por vocación, decidió ampliar sus conocimientos en el ámbito del coaching, el mindfulness y las técnicas de relajación para enseñar a convivir con el estrés y gestionarlo en positivo. Autora de la trilogía de libros de desarrollo personal Acaricia tú mundo, hablamos con ella para saber como lidiar con el estrés.

—Gestión positiva del estrés. Se podría decir que en los tiempos que vivimos todo el mundo lo necesita.

—Efectivamente. Nos hemos acostumbrado a sostener unos niveles muy elevados de estrés y lo hemos acabado normalizando. Y nos resignamos diciendo «es lo que toca». O ponemos la gran excusa: «No tengo tiempo». Eso hace que la gente, en general, no busque ayuda para aprender a gestionar el estrés que lo rodea y, quien acaba acudiendo a un profesional, es porque se encuentra en una situación muy desesperada.

—Qué podemos hacer para encontrar tiempo y bajar revoluciones?

—El tiempo es el que es. Los días tienen 24 horas para todo el mundo. Ahora bien, depende de cómo organices este tiempo encontrarás tiempo para ti o no. Y la clave es saber priorizar. ¿En el trabajo, cuando tenemos un momento para parar, desconectamos del todo o cogemos el móvil? Este tipo de decisiones son las que marcan la diferencia. La verdad, sin embargo, es que es difícil cambiar la mentalidad y muchas veces hasta que no se vive una situación extrema o excepcional, como por ejemplo una enfermedad grave, no se acaba de tomar conciencia de la necesidad de aflojar el ritmo y cuidarnos. El ideal, sin embargo, sería no tener que llegar hasta estos extremos para darse cuenta de ello.

—Para aquellas personas que quieran aprender a gestionar el estrés que los rodea, qué les recomienda?

— No podemos empezar la casa por el tejado. Se tiene que empezar con cosas sencillas, como, en el trabajo, detenerse unos minutos cada par de horas y hacer unas respiraciones conscientes. La respiración consciente es una de las técnicas que más ayuda a relajarse. Es com uno reset que nos ayuda a reanudar la actividad con mucha más concentración. Después, se pueden empezar a hacer meditaciones cortas y a medida que se va habituando ya pueden ser más largas. El yoga o el deporte también ayudan mucho, pero nos tiene que servir para desconectar verdaderamente. Si nos lo ponemos como una obligación, en lugar de ayudarnos, todavía nos generarán más estrés.

—Finalmente, qué servicios ofrece?

—Imparto talleres grupales de relajación. También ofrezco la posibilidad de hacer cursos online, sin embargo, principalmente lo que hago son sesiones individualizadas. En ellas, trabajamos dos vertientes. Una que es la parte psicoeducativa, para identificar qué nos pasa y aprender a gestionar las emociones que nos despierta. Y la segunda parte, que es más práctica, de aprendizaje de técnicas de relajación, para reducir los niveles de estrés y vivir con más bienestar.

Más información sobre la gestión positiva del estrés y sus servicios en www.esperanzasebastian.com