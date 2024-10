El encargo de Rubén Viñuales a Salvador Illa: crear el Consorcio del Patrimonio

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Crear el Consorcio para la gestión del Patrimonio de Tarragona. Este es uno de los encargos que el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, hará al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el encuentro que tienen programado para mañana por la mañana. «Es uno de los temas que quiero exponer mañana al presidente. En este Consorcio tiene que estar la Generalitat, el Estado, la Diputación y el Ayuntamiento,» expresa Viñuales, que se inspira en el ejemplo de Mérida.

La financiación para la inversión y mantenimiento del patrimonio tarraconense ha sido siempre un tema de tirar pelotas a otros tejados. Desde Tarragona a Barcelona y al revés. Cuando en la Generalitat mandaba el independentismo y en Tarragona el PSC, las críticas por la gestión patrimonial eran constantes.

«No tenemos bastante dinero para el patrimonio porque la Generalitat no nos los da», decía Begoña Floria (PSC) en el año 2018. Incluso cuando los colores coincidían, con ERC comandando ambas administraciones y Hermán Pinedo como consejero, el resultado no era muy diferente. Es cierto que no se criticaba abiertamente, pero las inversiones tampoco llegaban.

La creación de un consorcio, teóricamente, facilitaría la coordinación y la gestión de los recursos, y sentaría en una misma mesa a todos los agentes que tienen que ver con el patrimonio: propiedades, administradores y supervisores. «Lo que tenemos que conseguir es que la inversión crezca. La Generalitat nos está dando 100.000 euros al año para la gestión del Patrimonio. Sólo la restauración de la Torre del Pretori ha costado 800.000 euros...», se lamenta Rubén Viñuales.

Petición a Urtsasun

El pasado 12 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtsasun, visitó Tarragona durante la precampaña electoral para posicionarse en contra de Hard-Rock. Acto seguido, mantuvo un encuentro con varias personas vinculadas al patrimonio de la ciudad: museos, institutos de investigación, empresas de restauración, arquitectos, arqueólogos e investigadores.

Durante esta reunión, la posibilidad de crear un consorcio de gestión del patrimonio de la ciudad se trató como un futurible real y no hipotético. Fue, de hecho, una petición que se hizo desde el sector, y que Urtsasun compartió. El consejero de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García, estaba enterado de este encuentro y, aunque no asistió, afirma que «fue muy bien».

Gestionar y conservar el patrimonio no es fácil si no hay recursos suficientes, y la gran cantidad de agentes que intervienen todavía pone más trabas. En Tarragona intervienen la Generalitat, el Estado, el Ayuntamiento y el Arzobispado, además de decenas de particulares que, por ejemplo, cuentan con viviendas en la muralla.

Que la Font dels Lleons continúe soterrada es uno de los ejemplos que demuestran que ha habido errores por parte de todas las administraciones y todos los colores políticos. El presidente Illa tendrá, mañana, una primera oportunidad para empezar a resolver todo aquello que no se ha resuelto antes.