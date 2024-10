El tarraconense Adrià Guxens se estrena en Sitges

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

La palabra japonesa Kokuhaku se traduce como confesión. También es el título del nuevo cortometraje que el director tarraconense Adrià Guxens presentará esta noche, en primicia, en el 57.º Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña que se celebra en Sitges.

El pase se hará en una Sesión especial, a las 20.15 h, justo antes del estreno de una de las grandes películas del Festival, Sanatorium Under de Sign of the Hourglass, de los Quay Brothers. Esta es la primera vez que Guxens estrena una película en el Festival de Sitges, un certamen al cual está vinculado, de manera externa, desde hace muchos años (había sido presidente del Jurado Joven). Por eso, admite, «estrenar en Sitges es hacerlo en casa».

El de Tarragona explica que este es el primer corto de su filmografía que, de alguna manera, encaja en el festival, ya que «combina la temática queer con el mundo del teatro kabuki, los fantasmas japoneses y Sailor Moon». El Kokuhaku de Guxens parte de un relato autobiográfico del actor protagonista, Kuni Tomita, y explica la historia de Tadashi, un joven actor japonés que interpreta a personajes femeninos en una práctica teatral parecida al kabuki.

A través de una entrevista con una periodista china, Tadashi revivirá sus recuerdos más íntimos. «Es una historia que habla del empoderamiento de las personas LGBTI+ de etnia asiática, que tienen más dificultades a causa de los valores conservadores de su sociedad», detalla Adrià.

«Es una historia dramática», asegura, «pero lo que hace original el corto es la manera de explicarla, a través de elementos propios del fantástico, del surrealismo y del anime japonés». Después del estreno en Sitges, la película se exhibirá en el Imagine Fantastic Film Festival de Amsterdam, donde competirá por el prestigioso Méliès d'Argent al Mejor Cortometraje Europeo. Mientras tanto, Guxens sigue trabajando en el que será su primer largometraje, Lóngquán, una producción que explora la identidad y las raíces de Junyi Sun, un catalán de origen chino.