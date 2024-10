El govern de Tarragona proposa bonificar un 5% la taxa de la brossa a qui faci ús de la deixalleria municipal

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Tarragona congelarà els tributs de cara al 2025, però farà modificacions en la taxa de la brossa. Almenys, és la intenció l’equip de govern, que vol implantar una bonificació que permeti rebaixar un 5% l’import a pagar als ciutadans que facin ús de la deixalleria municipal de forma recurrent. La idea és que, per poder beneficiar-se d’aquesta reducció, caldrà fer almenys tres aportacions de brossa a l’any. Amb aquest moviment, l’executiu socialista pretén incentivar la població a adoptar bons hàbits en matèria de gestió de residus i recollida selectiva.

Aquesta proposta es debatrà en la comissió d’Hisenda que tindrà lloc aquest dimecres, on es determinarà si la creació d’aquesta nova bonificació es porta al plenari del 18 d’octubre. El govern municipal també posarà sobre la taula altres canvis respecte a l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries. Per exemple el nom, ja que el tribut passarà a dir-se «taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus».

La quota tributària es continuarà computant amb caràcter anual, tenint com a base l’any natural. En canvi, els socialistes volen que aquesta deixi de ser «irreductible», tal com s’expressa en l’article 4.1 de la normativa actual. Així, en l’article 6, es pretén afegir un nou punt explicant que «s’aplicarà una reducció sobre les tarifes per la participació en la recollida separada per a la posterior preparació per a la reutilització i reciclatge de les diferents fraccions de residus en punts d’entrega acordats per l’Ajuntament». En aquest cas, serà només a la deixalleria fixa municipal, situada al número 14 del carrer del Coure, al polígon Riu Clar.

Segons la proposta elaborada per l’equip de govern, per ser beneficiari de la reducció de la taxa, caldrà haver realitzat un mínim de tres entrades anuals a la deixalleria. En cadascuna d’aquestes, s’haurà d’haver aportat com a mínim un residu voluminós i dos tipus diferents de deixalles de més impacte ambiental. Per exemple, residus d’aparells elèctrics i electrònics, com neveres, aires condicionats, mòbils, rentadores, monitors, impressores, planxes o assecadors. També comptabilitzarà com a aportació un litre d’oli vegetal, dissolvent o pintura, un quilo de ferralla, o cinc piles.

Qui compleixi els requisits, gaudirà de la bonificació del 5%. Això sí, en cap cas, la reducció podrà ser per un import superior a 12 euros. Aquesta rebaixa s’aplicarà «en el període impositiu següent al de la meritació». De moment, no es tindran en compte les aportacions que es facin a les deixalleries mòbils, perquè a diferència de la fixa del polígon Riu Clar, en aquestes no existeix cap control per saber qui ha deixat residus en els diversos vehicles o caixes metàl·liques itinerants que es distribueixen pels diferents barris de Tarragona.

La Cap de servei de costos, comptabilitat i estabilitat pressupostària, amb la conformitat del Viceinterventor general, va emetre un informe en sentit favorable a la proposta de modificació de l’ordenança de la taxa de la brossa, ja que «no tenen cap impacte negatiu en les finances municipals».

Castigar al que més genera

El passat mes de maig, l’executiu socialista va crear, a petició dels comuns, una comissió de treballar en la reformulació de la taxa de la brossa per definir una nova ordenança i adequar-la al que marca la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular. Aquesta obliga les entitats locals a establir una taxa que sigui diferenciada i no deficitària, la qual ha de poder adoptar un sistema de pagament per generació de residus perquè aquells qui contaminin més paguin un import més alt.

L’objectiu a mitjà termini de l’Ajuntament és poder implantar aquesta fórmula. La idea del govern és que la taxa tingui una part fixa que estigui dividida en trams segons indicadors objectius, com podria ser el valor cadastral, i una altra variable que inclouria bonificacions per llençar els residus al contenidor que toca i el sobrecost per la generació de residus. D’aquesta manera, es vol castigar als que contaminen més, mentre es premia als que reciclen.

Ara per ara, però, no es pot implementar perquè no hi ha mitjans tècnics que permetin l’obtenció efectiva de les dades individuals de generació de residus de tot el municipi. Quan aquests existeixin, l’Ajuntament tornarà a modificar l’ordenança per implantar aquest sistema de pagament per generació de residus. Fonts municipals apunten que, probablement, caldrà esperar fins que es faci efectiva l’adjudicació del nou contracte de la neteja.