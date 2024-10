Els Capgrosos de Mataró deixen la feina a mitges amb la gamma extra

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Era una d’aquelles colles que tenien clar des de fa uns dies quin era el programa per al Concurs de Castells de Tarragona i com s’havia d’executar. La sortida de 3de9f a primera hora del matí per agafar confiança, treure’s pressió i escalfar motors. I a la segona i la tercera ronda, la gamma extra. El 2de9fm ja ens l’havien ensenyat per Les Santes a Mataró i van tornar a fer-lo d’una manera brillant, com ens tenen acostumats, lluny de l’èpica i assegurant les estructures.

El repte del dia era el 5de9f, perquè no el provaven des de l’any 2018 per Tots Sants. I no ho van intentar una vegada, sinó dues. Al primer la indecisió de la canalla el va tirar enrere i el segon va notar en excés el desgast físic de les hores a la Tarraco Arena. No passa absolutament res. Sant Narcís, Tots Sants, la diada Mariona Galindo i la diada de Minyons de Terrassa. Tenen on triar i remenar per tornar-lo a provar. Va ser una llàstima que no poguessin acabar amb tres castells, però el cansament va poder més que no pas les opcions de quedar en el cinquè lloc de la classificació.

Ells no volen competir, ells volen fer els castells.