El Concurs torna a veure la millor versió dels Moixiganguers d'Igualada

La Tarraco Arena va veure el primer 3de9f de la història dels Moixiganguers i ara també el primer 4de9f. És allò de les places talismà i Tarragona ho és per la colla igualadina. Van arribar a Tarragona amb els deures fets de la seva festa major quan van descarregar 3de9f, 5de8 i 4de8a, de manera que calia pujar un graó el nivell de la colla. El 4de9f no és un treball de les darreres setmanes, ni dels darrers mesos, si no de fa uns anys perquè fa temps que el tenen entre cella i cella. Van exhibir-se per assolir la millor classificació en el sisè Concurs on participen! L’any 2012 van quedar en la posició 18; dos anys després en la 14; el 2016 en la 16; l’any 2018 van guanyar la jornada dissabte i van acabar al vuitè lloc; el 2022 en el sisè i ara pugen un lloc més. Serà molt difícil millor aquesta posició.

El seu cap de colla, Jordi Moreno, tanca aquesta temporada la seva etapa de 12 anys al capdavant de l’àrea tècnica de l’entitat i ho fa de la millor manera possible. Qui el vulgui succeir tindrà un repte importantíssim, però en aquest Concurs han tornat a demostrar que tenen molt de múscul per seguir somiant en gran.