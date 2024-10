El 4de9f carregat no alegra la jornada als Xiquets de Tarragona

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Fa la sensació que als Xiquets de Tarragona els agradaria tancar ja la temporada 2024 i pensar en la vinent. Des de Sant Magí no hi ha manera amb els castells de nou i els responsables tècnics de l’entitat no saben com reconduir-ho. No van poder ser per Santa Rosalia a Torredembarra, ni per les festes de Santa Tecla a Tarragona i a la Tarraco Arena va ser un i a mitges. L’actuació va començar com és habitual descarregant el 5de8 que és l’única alegria de l’any perquè n’han descarregat 12 en la millor temporada del seu historial amb aquesta estructura. Però a partir d’aquí el bloqueig mental és total. El 4de9f es va poder carregar, però després de l’aleta es va trencar i el 3de9f ja no es va poder ni assolir, de manera que van haver de tornar a tancar una actuació amb el 3de8. Un altre final dur per a una actuació aquesta temporada dels Xiquets de Tarragona.

Els queda la diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès per intentar ensenyar els castells de nou, però ara mateix aquesta actuació no sé sap exactament si és una oportunitat o un problema. I el pitjor de tot és que falta un mes perquè arribi. Es farà llarg.