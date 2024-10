La Colla Vella dels Xiquets de Valls mai renuncia a res

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

La Colla Vella dels Xiquets de Valls sempre hi és. Anirà millor o pitjor la temporada de Concurs, però sempre és candidata a la victòria. És l’única colla que sempre que ha participat en el certamen (només van faltar el 1933) ha fet podi: nou victòries, dotze vegades segona classificada i en sis ocasions ha acabat en tercer lloc.

Fins a la diada de Sant Fèlix els rosats han sovintejat la gamma extra, tot i que segurament els hauria agradat poder-la haver descarregat més, però a partir del 30 d’agost han hagut de treballar internament molt més l’estat anímic que el casteller. La caiguda del 4de9sf a Vilafranca ha condicionat la seva trajectòria, tot i que arribat el mes d’octubre amb el Concurs i Santa Úrsula a l’horitzó han tornat a treure el seu gen competitiu per ensenyar els seus millors castells.

El cap de colla, Manel Urbano, té marcades al calendari les diades on vol que la colla sigui especialment competitiva i ensenyi els seus millors castells. Sant Joan, Firagost, la Bisbal, el Catllar, l’Arboç, Sant Fèlix, Diada Nacional i Santa Tecla han vist la gamma extra dels rosats amb més sort o menys sort, perquè la culminació d’aquestes actuacions ha tingut moments d’irregularitat.

La recuperació del 2de9fm i el 5de9f, que no descarregaven des de 2019, ha estat una de les notícies més positives, però hi ha altres estructures que s’han quedat a mitges i amb deures pendents per fer en aquesta recta final de la temporada. La colla ha mantingut l’idil·li amb el 4de9fp, tot i que s’ha quedat en només carregat dues vegades; ha tornat a apostar pels sense folre (2de8 i 4de9), però tampoc els ha pogut completar i segurament li ha faltat poder ens nyar més el Pde8fm.

Al Concurs saben que tenen apostes guanyadores, però les necessiten descarregar. Les seves intencions passen pel 2de8sf, el 4de9sf, el 3de10fm i el 4de10fm. D’aquests quatre n’anirien tres, en una combinació que els pot donar opcions per emportar-se la victòria, encara que dependrien d’una ensopegada dels Castellers de Vilafranca. En cartera també tenen una aposta clarament guanyadora, el 3de9sf, que han treballat a l’assaig les darreres setmanes i, en cas de necessitat, podria entrar també al seu programa.

No és la primera vegada que la Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba amb dificultats a la cita de la Tarraco Arena. Sense anar més lluny, l’any 2018, en la darrera victòria, també va estar condicionada per la lesió d’un dels seus castellers de tronc, que els va obligar a fer canvis en 15 dies. Ara saben que el més important és descarregar els castells per tenir opcions de guanyar i, en cas de fer-ho, tindrà una dedicatòria amb nom i cognoms.