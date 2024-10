Cuando encontrar trabajo es la tarea más difícil: «Gracias al programa me siento seguro en el mercado laboral»

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Buscar trabajo es un proceso complicado. El mercado laboral es difícil de navegar y encontrar oportunidades a menudo puede parecer imposible. Esta es una realidad que comparten muchos jóvenes a la hora de empezar o reanudar su vida laboral.

Desgraciadamente, la situación resulta todavía más complicada para aquellos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Factores como la discapacidad, el origen, el género, el nivel formativo, u otras circunstancias socioeconómicas como la falta de ingresos o vivir en un entorno desfavorecido, actúan como barreras que dificultan el acceso al mercado laboral.

Es por este motivo que la Fundación la Caixa impulsa el programa Incorpora Jove, que acompaña a jóvenes vulnerables con el objetivo de mejorar su empleabilidad y conseguir su integración sociolaboral, facilitando así también su inclusión social. Muhammad Nije es uno de los 43 jóvenes que ha atendido el programa en Tarragona este año, y uno de los 15 que gracias a este han encontrado trabajo durante los últimos meses.

Nije tiene 19 años y nació en Gambia, pero este noviembre hará dos años que llegó a Tarragona. «La educadora del piso donde vivía me habló del programa, y así conocí a Sara», explica Nije. Sara Soria es la técnica de inserción laboral de la Fundación Gentis, entidad del grupo Incorpora que gestiona el programa en Tarragona. Juntos iniciaron el camino que llevaría al joven a su primera oportunidad laboral.

«El proceso arranca con una entrevista personal que será la que nos guiará a la hora de crear el plan individualizado de cada participante. Nos explican los trabajos que han tenido, a qué les gustaría dedicarse...», afirma Soria. «A partir de aquí valoramos qué formaciones serían las más apropiadas o, en el caso que necesiten trabajar inmediatamente para cubrir necesidades básicas, nos focalizamos en eso», añade la técnica.

Finalmente, Nije se decidió por el Curso de Elaboración de Productos Frescos, impartida en el Punto de Formación Incorpora, gestionado por Tarragona ACTUA. «Cuando inicié el programa estaba cursando otros estudios, pero no me motivaban», admite Nije. En cambio, el joven completó con éxito las 250 horas de formación.

«Al principio estaba un poco perdido, pero me gustaba mucho ir a clase. Helena, que fue mi técnica de inserción, es muy buena gente, y me ayudó muchísimo. Además, pude conocer a mis compañeros, que también son muy buenas personas. Me sentía muy a gusto», afirma.

Competencias transversales

«Evidentemente, la formación aborda temas del área específica del curso, un bloque que permite a los estudiantes presentarse al examen para obtener el carné de manipulador de alimentos. Pero también se tratan competencias transversales como son la mejora de la autoestima, la organización o la puntualidad entre otros. Estas herramientas también son muy necesarias a la hora de desarrollarse tanto en la vida profesional como en el ámbito personal», explica Soria.

Una puerta al mundo laboral

Durante la formación los estudiantes también realizan prácticas en empresas colaboradoras del programa. «En muchos casos se trata de empresas familiares que necesitan personal cualificado a causa de la alta demanda del sector. Gracias a esta experiencia, los participantes pueden conocer el día a día de las profesiones y poner en práctica sus conocimientos. Además, a veces este primer contacto se convierte en una puerta de entrada al mundo laboral», asegura la técnica.

Este fue el caso de Muhammad, que se pudo incorporar a la misma empresa donde hizo las prácticas. También hicieron tres de sus compañeros. Otros tres fueron contratados en otras empresas. «Este programa ha sido una oportunidad brutal. Tanto las clases como el trabajo me han enseñado muchísimas cosas. Al principio, por ejemplo, tenía dificultades a la hora de comunicarme, ya que no dominaba el castellano, pero trabajando me he podido familiarizar mucho más con la lengua», explica el joven.

Ahora mismo su objetivo es encontrar una nueva oportunidad laboral que le permita seguir formándose, porque los horarios del anterior eran difíciles de compaginar. «Me siento mucho más preparado a la hora de realizar esta nueva búsqueda», concluye.