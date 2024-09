Un año después del incendio en la calle Reial: «Hace un año que no puedo entrar a mi casa, estoy desesperada»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El noviembre pasado se prendió fuego en un piso a la calle Reial de Tarragona. Todos los vecinos se tuvieron que evacuar, sin saber cuándo podrían volver a su casa. «Se ha tenido que hacer toda la instalación eléctrica nueva. Pero no esperábamos que, casi un año después, no hubiéramos vuelto todavía a casa».

Montse Alabart fue una de las afectadas. «Estoy pagando todos los gastos del piso pero sin vivir allí. Voy haciendo entre casas de amigos y familiares, pero ya llega a un punto desesperante», explica Alabart.

Según explica la vecina, que hace casi veinte años que vive en el edificio, algunos vecinos pinchaban la luz y la instalación eléctrica era un peligro. «El Ajuntament y la Guardia Urbana, a quienes llamamos varias veces, lo sabían. Pero no hicieron nada», dice Alabart. El Servicio Municipal de la Vivienda de Tarragona dispone de un piso también en el edificio.

Desde SMHAUSA, explican que el fuego se produjo a partir de un cargador de móvil, en un piso donde había mucha acumulación de ropa y otras cosas, que avivaron el incendio. «No tiene nada que ver con el tema eléctrico de la comunidad», dicen.

Piso desbaratado

Después del incendio, el edificio se acordonó y los vecinos no pueden entrar sin ir acompañados por los Bombers. «Al estar muy vacío y sin vigilar, entraron okupas. Y me entraron en el piso a robarme todos los electrodomésticos. No quedó nada», explica Alabart.

La semana pasada, los trabajos para arreglar la instalación eléctrica acabaron. «Pudimos entrar los vecinos con el arquitecto municipal para hacer el informe de habitabilidad», dice Alabart. Pero al entrar, se encontraron una desagradable sorpresa.

«Los pisos estaban totalmente inundados. Después de tantos meses siempre poder hacer mantenimiento, todo estaba estropeado. El falso techo a mí me cayó», expone Alabart. Los vecinos todavía no saben cuándo podrán volver a su casa y denuncian la «inmovilidad» de aquellos que «se tendrían que hacer responsables». «Sólo pido que la situación en el edificio sea una prioridad para la Administración para que se pueda solucionar lo antes posible», concluye Alabart.