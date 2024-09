Los patios de cinco escuelas tarraconenses vuelven a abrir este fin de semana

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los Patios Abiertos vuelven este fin de semana a cinco escuelas de Tarragona. Se trata de los centros escolares que ya formaban parte del proyecto el curso pasado con sólo un cambio: tal como ya se había acordado al inicio del proyecto, la escuela de Sant Pere i Sant Pau pasa el relevo a la escuela Marcel·lí Domingo, ubicada en el mismo barrio.

Así, una vez acabadas las vacaciones escolares, las escuelas del Saavedra, Serrallo, Campclar, Arrabassada y Marcel·lí Domingo abrirán, durante el periodo escolar, los sábados de 16 h a 20 h y los domingos de 9.30 h a 13.30 h. Durante estas horas, la ciudadanía podrá hacer uso de las pistas deportivas de los patios, llevando a cabo una actividad deportiva libre que estará supervisada por monitores y monitoras; y desde Tarragona Esports se facilitará material deportivo.

«Seguimos apostando por este proyecto, garantizando la apertura de los patios escolares durante todo el curso escolar y dando respuesta a la demanda de niños y jóvenes de la ciudad para practicar deporte al aire libre tanto en el centro como los barrios de la ciudad», ha apuntado el consejero de Deportes, Mario Soler, quien ha recordado que el proyecto de Patis Abiertos se amplió el curso pasado y «es posible gracias a la implicación de los centros educativos y al trabajo y la coordinación entre varias áreas municipales».

Los patios de las cinco escuelas no abrirán durante los periodos de vacaciones escolares y, con respecto a la normativa de uso, los menores de once años tienen que ir acompañados de una persona adulta. Todas las personas usuarias se pueden registrar antes de entrar en el mismo patio enseñando el documento de identidad o bien hacerlo previamente mediante este ENLACE de la web municipal. La normativa de uso de los Patios Abiertos también especifica que no pueden acceder animales y tampoco está permitido ahumar ni consumir bebidas alcohólicas.

Tanto la ampliación como la continuación de los Patios Abiertos han sido posibles gracias a la colaboración de los centros escolares participantes y al trabajo transversal entre la consejería de Igualdad a través del proyecto Temps x Cures, el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) y Tarragona Esports.