Preocupación entre los trabajadores de la basura de Tarragona por el retraso en la adjudicación del nuevo contrato

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Tarragona viven con inquietud y preocupación el retraso en el proceso de adjudicación del nuevo contrato. El pleno municipal decidió el julio pasado no adjudicar el servicio, por «prudencia», a la empresa Urbaser -segunda clasificada. La decisión fue fruto de la admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la ganadora del concurso, Paprec.

Para tranquilizar la plantilla y hacerla conocedora de la situación «real, actual y veraz», UGT y el consistorio han convocado a los trabajadores a una asamblea informativa este miércoles. El sindicato también ha pedido paciencia a los empleados, ya que considera que «el camino procesal será largo».

Unos treinta trabajadores del servicio de basura de Tarragona han asistido este miércoles a una asamblea informativa convocada por UGT, con el apoyo del Ayuntamiento, para conocer en qué punto se encuentra el proceso de adjudicación del nuevo contrato. «Os podéis imaginar la incertidumbre que está generando la situación en la plantilla de más de 350 empleados, los cuales no saben quién se hará cargo de su estructura de aquí en un mes», ha subrayado el secretario general de la UGT-Servicios Públicos ena Tarragona, Joan Reinaldo, en un encuentro previo con periodistas.

Reinado, acompañado de la regidora de Hacienda y Servicios Centrales del Ayuntamiento de Tarragona, Isabel Mascaró, han explicado a los empleados que la situación no ha cambiado desde julio, cuando el plenario no aprobó la adjudicación del contrato a Urbaser, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitiera a trámite el recurso presentado por Paprec. El consistorio y UGT mantienen que la respuesta del tribunal tendría que llegar este otoño.

UGT pide paciencia

Aun así, Reinado cree que el «camino procesal será largo» y que no se acabará «este año ni en los próximos cuatro años». «Estamos bastante convencidos que sean qué sean las resoluciones judiciales que vayan viniendo, serán impugnadas por las otras empresas que no estén favorecidas por la resolución», ha afirmado el secretario general de UGT- Servicios Públicos en Tarragona, quienes no descarta que a finales de año se inicien nuevos procesos judiciales. Por este motivo, ha pedido «paciencia» a la plantilla, puesto que considera que la incertidumbre actual «perdurará bastantes años».

Finalmente, ha subrayado que el objetivo del sindicato es «proteger que los trabajadores no se vean perjudicados por esta tormenta jurídica» y que, por lo tanto, velarán porque se cumplan los derechos de la plantilla, así como para asegurar la calidad del servicio.