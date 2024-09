La joven violinista que se está haciendo mayor

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando Inés Issel Burzyńska era pequeña, se distraía viendo su madre, la violinista y pedagoga Iwona Burzyńska, dar clases de violín. «Cuando los alumnos se marchaban, cogía el instrumento de mi madre e intentaba tocarlo, aunque era demasiado grande para mí», recuerda Inés. Su padre era tenor, y la pareja siempre había querido que la hija fuera pianista. «Al final, me tuvieron que comprar un violín pequeño, porque desde pequeña tuve muy claro que yo no quería tocar el piano, sino ser violinista».

Con el tiempo, ha quedado demostrado que aquella vocación infantil era algo más que un ramalazo. Sus padres supieron ver y alimentar aquella pasión, y con sólo diez años, Inés ya se examinó para entrar en la Escuela de Música Reina Sofía. Así es como se convirtió en la alumna más joven del profesor Zakhar Bron.

Una década más tarde, esta tarraconense que ya tiene 23 años está en Boston (EE.UU.), estudiando en el New England Conservatory con la prestigiosa violinista y pedagoga Miriam Fried. Además, también se ha formado en la academia de élite Meisterklasse Zakhar Bron Academy de Interlaken (Suiza).

«Considero que todavía me queda mucha carrera, así que, si tuviera que destacar un momento importante para mí de todos estos años, sería lo que estoy viviendo ahora en Boston, porque supone un gran cambio y también el comienzo de una nueva etapa y de una nueva vida», admite Inés.

En el camino hasta aquí, la joven violinista tiene un recuerdo para todos los maestros que ha tenido, empezando por su madre, que, asegura, «me enseñó todo, y sin la cual yo ahora no estaría donde estoy». Después menciona Zakhar Bron y Miriam Fried, así como directores de orquesta como Salvador Brotons o el polaco Paweł Przytocki. «Los dos son muy buenos músicos y unos grandes apasionados por su trabajo. Con Salvador Brotons, especialmente, siempre me he sentido muy cómoda, y me encanta trabajar con él», explica.

Inés ha ganado numerosos concursos nacionales e internacionales de violín, ha participado en un buen número de festivales de música en España, Austria, Polonia, Holanda y Suiza, y ha actuado como solista con orquestas de todo el mundo. Este es, precisamente, su proyecto de futuro: «Trabajar como solista, tocando con orquestas y haciendo giras, es el sueño de todos los músicos», admite. Así y todo, hay una alternativa que también la complacería: «Si, al final eso no puede ser, me gustaría enseñar y transmitir todo este conocimiento a las nuevas generaciones de violinistas».