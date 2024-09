Dura respuesta del hospital Santa Tecla de Tarragona a una usuaria por interrumpir Urgencias

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Acusaciones cruzadas entre el Hospital Santa Tecla y una médico colegiada por la atención prestada después de un accidente de tráfico. El pasado agosto se produjo un accidente en la autopista AP-7 en Tarragona. Dos coches chocaron y uno quedó totalmente volcado. En este último vehículo iba una familia aragonesa que veranea en la Costa Daurada. Padre, madre e hija fueron trasladados en ambulancia al Hospital Santa Tecla de Tarragona.

«Fue un milagro que no nos pasara nada grave. Por suerte, mucha gente se detuvo a ayudarnos y los servicios de emergencia llegaron rápido», explica Maria Vila, médico, quien estaba en el asiento de copiloto. La ambulancia los transportó hasta Urgencias del Hospital Santa Tecla.

«Mi hija llegó en camilla, sufriendo una crisis de ansiedad, y mi marido tenía una herida en el cuello. Al llegar, no nos preguntaron nada. Nos vio un enfermero y nos dijeron que fuéramos a Atención Continuada, a esperar en una sala», dice Vila. La médico considera que la selección no se hizo correctamente ni bajo lo que marca el protocolo de accidentes de tráfico.

«Me quejé en la ventanilla de Administración y me dijeron que pasara a una sala donde estaba el enfermero que nos vio. Para mi sorpresa, había otro paciente dentro y me echaron. Seguridad me dijo que llamaría a la policía», recuerda Vila.

«Actitud amenazante»

En cambio, desde la asesoría jurídica del hospital defienden la selección ejecutada por los profesionales y explican, en una carta a la usuaria, que se acreditó una «actitud ofensiva y amenazante» de esta. «Mostró una evidente falta de educación, llegando incluso a requerir de su identificación por parte de la Guardia Urbana», explica la asesoría.

Vila y su familia rellenaron una hoja de reclamaciones y decidieron marcharse a Urgencias del Hospital Joan XXIII. «Cogimos un taxi y nos marchamos. Estoy esperando que me envíen los informes médicos que hicieron para denunciar al centro porque considero que mi familia fue maltratada», concluye Vila.

Trato preferente

Por su parte, la asesoría jurídica del Hospital Santa Tecla expuso que la usuaria «no sólo interrumpió el normal funcionamiento de un servicio sanitario, sino que no respetó la privacidad de los pacientes, exigiendo un trato preferente».

«Desconocemos si usted es médico, ya que su comportamiento nos hace pensar que no, pero si nos acredita su condición facultativa, no dudaremos en trasladar su comportamiento al Colegio de Médicos al que pertenezca», concluye la asesoría jurídica del hospital.