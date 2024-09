Les colles aposten per recuperar la confiança a quinze dies del Concurs

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

L’ombra del Concurs de Castells va planar sobre la plaça de la Font durant la diada castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat van decidir no arriscar més del compte i anar a assegurar una actuació on el més important era reforçar la confiança i no caure. Es va complir al 95% i només el castell més difícil de la jornada va quedar carregat. Xiquets, Jove, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau es tanquen ara al local d’assaig per preparar la cita bianual de la Tarraco Arena del 5 i 6 d’octubre.

La Jove de Tarragona va aparcar la gamma extra durant les tres primeres rondes per apostar per la primera tripleta màgica de la temporada, amb canvis obligats a l’estructura a causa de les lesions. Van començar pel 3de9f, el quinzè descarregat de la temporada, que no els va generar tanta feina com el 4de9f de la segona. El castell es va anar obrint, fet que els va obligar a fer un treball extra, tot i que sempre van controlar-lo. El 5de8 amb el que van tancar les tres rondes va donar pas al gamma extra que més han ensenyat enguany, el pde8fm. La carregada va ser plàcida, però en el moment de la motxilla de sortida, una rebregada molt intensa va trencar el pilar. El Concurs i Santa Teresa al Vendrell són les dues pròximes grans apostes de la Jove que podrien servir per tornar a veure el 2de9fm, el 5de9f, 4de9fa o, fins i tot, el 3de10fm.

Els Xiquets de Tarragona necessitaven tornar a descarregar castells després de les accidentades últimes diades. D’entrada van tornar a generar dubtes amb el 5de8 que van haver de desmuntar per excés de nervis, però ràpidament van acabar amb la incertesa. A la segona ronda, descarregat. L’onzè completat de la temporada. La segona aposta també era un castell de doble estructura, el 7de8, que ja havien fet a Ferran el passat 15 d’agost. Sense complexes, ni dubtes, ni nervis se’l van apuntar amb dues enxanetes, a diferencia d’altres colles que el fan amb una. El tercer castell va ser el 4de8. Fàcil. Ara els toca recuperar els castells de nou i amb les diades que els queden per davant, seguir somiant.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, igual que els va passar per Sant Magí, fa dies que tenien clars els seus objectius i l’ordre com els volien ensenyar: 3de8, 4de8 i 2de7. Res a dir, res a comentar, ni res a matisar de l’execució dels castells, que els van descarregar de manera excel·lent deixant novament entreveure que se’ls han quedat petits.

Fins i tot amb canvis o estrenes, els completen amb facilitat. Ara els arriba el moment de fer el pas o, com a mínim, intentar-ho. Tenen dues setmanes per assajar intensament el 5de8 per portar-lo a l’antiga plaça de toros.

Finalment, els Xiquets del Serrallo també van descarregar els seus tres castells de gamma alta de set, repetint la mateixa actuació que havien fer per la Diada Nacional de Catalunya. El 4de7a de la primera ronda només va tenir un lleuger treball en el pilar de 5; el 5de7 va ser dels millors que han fet mai i el 7de7 va tenir un moment crític a la sortida de dosos amb una quarta treballant el límit, però també el van completar.

Aquest era el pas previ per poder recuperar al Concurs el 2de7, que només van carregar per Sant Magí, i estrenar castells com el 9de7 o, fins i tot, un de vuit.